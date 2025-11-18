Zaragoza se despide de Luzir con solo una edición: el polémico espectáculo navideño no se celebrará este año

La polémica iluminación navideña y los recorridos de cuentos que el año pasado se organizaron en el parque Labordeta de Zaragoza bajo el paraguas de Luzir no se repetirán este mes de diciembre. La controvertida instalación, que ocupaba 20.000 metros cuadrados con un coste de 15 euros para los adultos y 9,50 para los niños organizada por la empresa Zusup, no volverá en los mismos términos. Al menos, así lo ha avanzado la concejala de Cultura, Sara Fernández, en la comisión municipal tras una pregunta de Vox. Ha confirmado que no se ha prorrogado el convenio firmado para desarrollar la actividad, pero ha anunciado que se trabaja "en una opción alternativa que no va a tener el formato de licitación pública y que será un convenio de colaboración", en unos términos similares a los de Luzir.

Desde el consistorio consideran que es fundamental apostar por actividades que dinamicen la actividad económica durante las fechas navideñas. En este sentido ha explicado que el año pasado los 40 días de programación navideña tuvieron "un impacto" directo e indirecto de más de 75 millones de euros para la ciudad. "Para Zaragoza es bueno posicionarse como un mercado turístico y cultural a nivel navideño", ha dicho. Y ha indicado que las programaciones se hacen "pensando en los zaragozanos" para dotar por una programación lúdica y social. Y también pensando en que las empresas puedan aumentar sus beneficios con la llegada de visitantes.

En realidad, este reparto de beneficios impulsado por los medios municipales es lo que ha centrado las críticas del grupo municipal de Vox. El concejal Julio Calvo ha recordado que la actividad celebrada el pasado mes de diciembre ya suscitó "muchas críticas y controversia" e insisten en que la cesión de un espacio público a una entidad privada produjo "muchas dudas".

Para Calvo, el convenio de colaboración suscrito en el año 2024 entre el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal Zaragoza Cultural y la entidad Zusup SL, para la organización del evento fue algo "bastante insólito y bastante opaco", por lo que ha reclamado que si se repite se tenga en cuenta la necesidad de una licitación pública.

En este sentido, la concejala ha señalado que Zaragoza Cultural, como medio propio de la ciudad, podía realizar ese uso del suelo público pues se autorizó la ocupación del espacio en los términos que refleja el reglamento. "La ordenanza fiscal permite este uso cuando se aprecia un interés cultural o social", ha precisado.

El concejal de Vox ha recordado en su intervención en la comisión que esta actividad recibió "numerosas críticas el año pasado" y ha mostrado su rechazo al evidente "ánimo de lucro" con el que estaba planteada. Por eso se han mostrado dispuestos a elevar el tono para evitar que se repita un nuevo año, sobre todo se se vuelve a gestionar una cesión gratuita del espacio.

La instalación que llevó por nombre Luzir se celebró entre el 22 de noviembre y el 7 de enero recreando en una decena de cuentos navideños, ambientados con la música clásica de Tchaikovsky, Mozart o Saint-Saëns, en la Rosaleda del Parque José Antonio Labordeta. La duración aproximada de la actividad era de tres cuartos de hora, aunque muchas familias se quejaron por la calidad de las representaciones. En su presentación se anunció que se buscaba que Luzir se convirtiera en una tradición anual.