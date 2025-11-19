El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales

Synergym, la cadena malagueña de gimnasios, va a redoblar su presencia en Zaragoza hasta duplicar sus locales en la capital aragonesa. En la actualidad cuenta con 5 establecimientos abiertos y, entre finales de este año e inicios del 2026, sumará otros tantos hasta lograr la decena y con presencia especialmente en los barrios de la margen derecha.

Hasta ahora, la compañía cuenta con locales abiertos en Universidad, Las Fuentes, avenida de Madrid, parque Miraflores y en la calle Santiago. En las próximas fechas, plantean expandirse a la margen izquierda, en el barrio de La Jota -calle Manuel Viola-, en Delicias, con la cotizada esquina de Duquesa Villahermosa donde habitaba hace años el supermercado Simply; en paseo Cuéllar y en el Distrito Sur -Valdespartera y Rosales del Canal.

Entre los nuevos clubes que abrirán destacan las promociones para los nuevos socios que van desde los 19'99 euros del gimnasio de Delicias hasta los 29'99 euros en el de Valdespartera.

La compañía está inmersa en un ambicioso plan de expansión por toda España en el que lleva especialmente después de la pandemia, donde ha aumentado su presencia exponencialmente gracias a potentes inversores internacionales como Oxy Capital, All Seas Capital o nacionales, como Banco Santander.

De hecho, a principios de este año la cadena de fitness firmó un acuerdo sindicado de 70 millones de euros, liderado por el propio Santander, donde también entraron otras entidades bancarias como BBVA, Deutsche Bank, Unicaja y el fondo Oquendo Capital. A este pulmón financiero de Synergym se ha añadido, este pasado lunes, un respaldo adicional de 50 millones de euros. "Esta nueva inyección de capital permitirá a la compañía financiar su estrategia de crecimiento y dar un paso más en la consolidación de su modelo de negocio basado en precios bajos y flexibles", señaló la compañía.

Líder en presencia, no en facturación

Una vez que se materialicen todas las aperturas que tiene agendadas Synergym ser convertirá en la cadena de fitness con mayor presencia en Zaragoza. Su estrategia ha pasado por abrir gimnasios en locales disponibles a diferencia de parte de su competencia más directa.

Vivaym y Basic Fit, con una amplia presencia en la capital aragonesa con 9 locales cada uno, han construido su raigambre en los barrios de la capital con la suma de sus propios locales y de otras marcas a las que adquirieron, AltaFit y McFit, respectivamente. A diferencia de ellos, Synergym tiene su talón de Aquiles -especialmente con Vivagym- en los barrios de la margen izquierda del Ebro.

A cierta distancia, cuantitativamente hablando, se sitúa Fitness Park con 5 gimnasios, que en el año pasado abrió dos centros en la calle Fueros de Aragón, donde antes se ubicaba un Mercadona, y en el Actur, en el enorme y polémico local enfrente del Carrefour que pudo ser una discoteca y cobijó combates de boxeo.

Si hablamos de facturación nacional, los equilibrios cambian. Según el informe económico del fitness 2025 de 2PlayBook, Forus (que tiene tres centros deportivos en Zaragoza), fue el líder de ingresos en 2024 con 128 millones de euros. A continuación se sitúa VivaGym, el segundo gigante incontestable, con 94'3 millones, aunque con datos de 2023. Basic Fit ocupa la tercera posición con 82 millones de euros, también con datos de 2023, y hay que bajar hasta la decimocuarta posición del ranking para encontrar a Synergym, con 49'1 millones, datos, eso sí, de 2024.