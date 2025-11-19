El centro de datos de Microsoft en Zaragoza 'desviará' las lluvias para evitar inundaciones en el Barranco de la Muerte

Las lluvias torrenciales de julio de 2023 pusieron en alerta a la ciudad de Zaragoza. Uno de sus puntos más críticos fue el Barranco de la Muerte, situado encima del joven barrio de Parque Venecia, provocando inundaciones tanto en las dependencias de la Policía Local como en el colegio María Zambrano. Un episodio que ha sido tenido en cuenta por la multinacional tecnológica Microsoft a la hora de diseñar la urbanización de uno de sus tres centros de datos, el que se ubicará junto al centro comercial Puerto Venecia.

En ese sentido, el gigante norteamericano invertirá más de dos millones de euros para construir un colector de aguas pluviales que desvíe la escorrentía natural de la parcela, que es el propio Barranco de la Muerte, hacia el río Huerva, situado al oeste de la misma. Así lo justifica Microsoft en el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) que acaba de salir a información pública, donde primero especifican que el solar donde se instalará su campus, cuya construcción está prevista para mediados de 2026, está sin urbanizar y, por tanto, "no dispone de red de drenaje".

Es ahí donde entra el recorrido natural de las lluvias, que van en dirección hacia el barrio de Parque Venecia. Por ello, justifican la necesidad de buscar un "lugar de vertido alternativo, dada la complejidad y peligrosidad de realizar el vertido directamente a la zona del Barranco de la Muerte". Tanto es así que, en el propio PIGA, Microsoft subraya que ha tomado esta determinación a raíz de los "diversos episodios de inundación del citado barranco, destacando el de julio de 2023".

En ese sentido, desde la multinacional aseguran que su proyecto "dispone la solución para redirigir la escorrentía por medio de un colector de aguas pluviales desde la conexión del punto noroeste de la parcela (hasta donde llegará la prolongación del paseo del Gran Canal) en dirección oeste hacia su vertido en el río Huerva".

La inversión de Amazon

Conviene recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza también lleva tiempo, de la mano del Gobierno de Aragón, buscando soluciones para salvaguardar la integridad del barrio y evitar que se repitan situaciones como la de hace dos años. Es por ello que se han ejecutado las obras del nuevo canal perimetral del Barranco de la Muerte, que ya tuvieron su primera prueba de fuego en las tormentas de septiembre, cuando respondió al 15% de su capacidad.

En ese sentido, curiosamente el otro gran gigante tecnológico que ha desarrollado sus centros de datos en Aragón, Amazon Web Services, ha invertido unos 12 millones de euros en infraestructuras hidráulicas en la capital aragonesa, sobre todo en el Barranco de la Muerte. Con las próximas actuaciones, cuando el canal perimetral esté concluido, podrá absorber tormentas hasta cinco veces más fuertes que las de julio de 2023.

Además, el convenio también incluye una aportación de AWS de otros dos millones para prevenir estas lluvias con la IA, en un movimiento que puede venir bien a la multinacional en el futuro. Esencialmente, en los concursos de acceso a la red eléctrica, para ganar más potencia y seguir ampliándose y a los que también se presentará Microsoft. Una de las cuestiones que pueden ponderar positivamente en ellos es la parte social.