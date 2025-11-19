Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La joyería zaragozana que ha conquistado a estrellas y aristócratas cumple 60 años

Tarín Joyeros celebra sus seis décadas de vida con una "exposición única" y tres "colecciones exclusivas" que se podrán ver en su joyería del paseo Constitución

La fiesta de Tarín Joyeros durante su 50 aniversario

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La joyería Tarín está de celebración. La histórica marca zaragozana cumple 60 años de actividad en los que ha pasado de ser un negocio familiar a una joyería de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras que ha seducido a nombres de la jet set española y extranjera.

Para celebrar estas seis décadas de vida realizarán una "exposición única" que recorrerá la historia de Tarín reuniendo "piezas icónicas y una selección de fotografías" en la que destacan nombres como Sara Montiel, Simoneta Gómez-Acebo, Gunilla von Bismarck, hasta Roger Federer o David Beckham. Todos ellos tienen un denominador en común: en algún momento han sido seducidos por el glamour del sello Tarín.

Este viaje por la historia se realizará con un evento para el que han creado tres colecciones "exclusivas", un perfume junto a la firma Saphir y una exposición de joyas y fotografías que estará abierta al público a partir de este próximo jueves al mediodía.

La puesta de largo más formal tendrá lugar por la tarde, a las 19 horas, en un acto en la joyería del paseo Constitución ante unos 300 invitados, en la que estará la familia Tarín al completo, con los gemólogos María José Tarín y Corrado Scapini, el joyero Marco Antonio Tarín y los dos fundadores, Antonio y Fina.

La joyería zaragozana que ha conquistado a estrellas y aristócratas cumple 60 años

