Miralbueno acelera su expansión: subastan una parcela valorada en 14 millones para construir nuevas viviendas

Zaragoza tiene planes de futuro. En constante pugna con Sevilla por ver cuál de las dos capitales tiene más población, la ciudad, que se mueve en el objetivo de alcanzar los 800.000 habitantes, se encuentra inmersa en un proceso de expansión con más de 25.000 viviendas nuevas previstas para la próxima década y nuevos desarrollos a la vista, como los de Arcosur, Parque Venecia 2 y Miralbueno.

El sector admite el buen momento que se vive en la capital aragonesa, con una economía próspera y en crecimiento, y una gran demanda de vivienda, pese a los precios de los pisos, en constante crecimiento. Las previsiones de futuro todavía son más halagüeñas con la llegada de las inversiones milmillonarias al calor de los centros de datos, que incrementarán todavía más la demanda.

Así que en este escenario, un suelo con dotaciones residenciales es una mina de oro a explotar, bien apostando por su urbanización para construir viviendas o bien poniéndolo a la venta. Es el caso de Reyal Urbis, que ha lanzado una subasta pública de varios activos, entre ellos, 13 hectáreas de suelo urbanizable en el sector 2 del SUZ 56/5, es decir, en Miralbueno, donde se van a construir 1.514 viviendas, de las que 757 serán libres y otras tantas tendrán algún tipo de protección pública, 575 con un precio máximo (de régimen general) y otras 182 de régimen especial que deberá impulsar el ayuntamiento.

El área ahora a la venta se encuentra junto a este nuevo desarrollo, el llamado SUZ 56/5.1 cuya urbanización ronda los 20 millones y está pendiente de la aprobación definitiva por parte del Gobierno de Natalia Chueca. Según informan desde Reyal Urbis (en proceso de liquidación), los suelos se dividen en 12 fincas, están tasados en 14,1 millones y su precio de salida es de algo más de 1,1 millones. Por ahora se desconoce el volumen de viviendas que podría albergar este sector con 100.000 metros cuadrados menos que los que quieren comenzar a urbanizar en el último trimestre de 2026, con 322.000 metros cuadrados de terreno en los que se actuará en dos fases. La edificabilidad prevista para estos nuevos suelos es de 45.565 metros cuadrados.

Con conexión directa a la autovía A-2, al cuarto cinturón (la Z-40), y la carretera del aeropuerto, la de Miralbueno se ha convertido en una zona muy apetitosa con suelos disponibles para urbanizar y completar los nuevos complejos residenciales que han permitido atraer a gente joven, familias y con un poder adquisitivo medio-alto.

El barrio ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, con nuevas urbanizaciones equipadas con servicios de todo tipo que contrastan con la zona más tradicional y consolidada. Dos realidades urbanas en un mismo distrito que ha visto cómo se ha encarecido notablemente el precio de la vivienda. Hay alquileres que ya rondan los 1.000 euros al mes en complejos residencias con piscina y equipamientos deportivos.

La expansión de Zaragoza prevista para la próxima década se está haciendo por el Z-40 donde se proyectan más de 25.000 pisos nuevos en un extrarradio que ofrece amplias dotaciones residenciales, aunque ninguna como la de Arcosur, donde el Gobierno de Aragón, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja quieren acelerar su urbanización y la construcción de hasta 17.000 viviendas en 2035.

Ese desarrollo se diferencia del resto por dos motivos, principalmente. Primero, es su capacidad, con 22.815 viviendas previstas en su planeamiento de las que el 55% serán protegidas. Y segundo, sus precios, puesto que se estima que sean mucho más económicos que las residencias que se proyectan en Parque Venecia 2 o Miralbueno, con menos suelos y menos vivienda.