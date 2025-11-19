Natalia Chueca señala a Gómez Gámez tras aparecer de nuevo en el informe de la UCO: "Deben explicar los informes que concluyen que no está vinculado a la trama de corrupción de Koldo"

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, ha valorado el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el presunto caso de corrupción encabezado por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. La trama ha vuelto a golpear al PSOE Aragón: "Estamos muy, muy preocupados, y sobre todo por la parte que afecta a Aragón", ha explicado.

“Los informes de la UCO nos dejaron a todos sorprendidos al ver, nuevamente, que la trama de corrupción del Partido Socialista es tan organizada que el entorno más cercano de Pedro Sánchez, como era Santos Cerdán o el ministro Ábalos, estaba organizado incluso antes de llegar al Gobierno de España. Y cómo estaban preparados para que, una semana después, ya estuviesen reuniéndose aquí en Aragón y hablando de la mina Muga con cargos políticos de su partido", ha añadido.

Chueca ha indicado que nuevamente hay un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza que vuelve a aparecer en la trama: "Salió en el primer informe de la UCO y ahora otra vez. No solo aparece de pasada, sino que sale con nombres y apellidos, como la persona que estaba clasificando a los funcionarios en función de si eran aptos o no para los intereses de esta trama corrupta".

Esquema encontrado por la UCO en el que aparecen los nombres de Koldo, Cerdán, Lambán, Sánchez Quero, Zaldívar y Gómez Gámez. / EL PERIÓDICO

El Partido Popular va a pedir explicaciones: “No entiendo en qué está pensando el Partido Socialista de Aragón, porque hace apenas un mes este señor fue restituido nuevamente como portavoz adjunto en el Ayuntamiento. Dicen que abrieron un expediente, que lo analizaron y que lo han vuelto a restituir porque no habían encontrado nada. Poco han debido investigar cuando en el segundo informe de la UCO vuelve a aparecer”, ha manifestado.

"Deben ofrecer una comparecencia pública"

Chueca ha apuntado que no van a pedir un pleno extraordinario, dado que la próxima semana está programado. Lo que sí va a hacer es pedir hoy mismo explicaciones: “Deben ofrecer una comparecencia pública y explicar los informes que concluyen que este señor no está vinculado a la trama de corrupción de Koldo, de Ábalos y de Cerdán, motivo por el que lo han restituido como portavoz adjunto”.

Además, ha lanzado una reflexión: “Con qué criterios se está organizando el Partido Socialista en Aragón? ¿Con qué criterios gestionan el partido Pilar Alegría y Lola Ranera?”.

“No sé cuáles son esos criterios, y el Partido Socialista tendrá que explicar estas contradicciones, no solo al resto de grupos municipales, que estamos esperando explicaciones, sino también a todos los zaragozanos. Los zaragozanos no entienden en qué está basando su criterio el Partido Socialista, ni en España, ni aquí en Aragón y en Zaragoza”, ha añadido.

Chueca ha recordado que la semana pasada el PSOE destituyó a un miembro simplemente porque no hace seguidismo de Pedro Sánchez. “Me refiero al portavoz de Urbanismo del Partido Socialista hasta la fecha, Horacio Royo, que ha sido destituido ,se supone, tanto de la Junta de Distrito, de la que era presidente, como de la comisión que llevaba de Urbanismo, simplemente porque no se ha declarado sanchista o porque no lo consideran suficientemente sanchista”.

“Eso son cuestiones internas del Partido Socialista, pero lo cierto es que a él lo han destituido de sus cargos. En cambio, han colocado nuevamente a Alfonso Gómez Gámez como portavoz adjunto, cuando vuelve a aparecer en un informe de la UCO”, ha terminado.