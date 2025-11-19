Desde botes rellenables para jabón de manos hasta un robot limpiador, los paquetes misteriosos vuelven a causar emoción tras su regreso a Zaragoza. La primera edición tuvo lugar en el Centro Comercial Aragonia, y esta vez, llega a la galería de Puerto Venecia.

El pop-up de la compañía francesa King Colis, deja largas colas en la plata principal de la planta principal de la galería del gran centro comercial, donde han instalado un pequeño stand con grandes cajas repletas con sus famosos paquetes sorpresa, que no son otra cosa que paquetes de Amazon extraviados por el camino.

Vuelven los paquetes misteriosos a Zaragoza: "He ido a por el más grande porque sabía que algo me iba a tocar seguro" / Josema Molina

La compañía francés adquiere estos paquetes perdidos en las transacciones del comercio electrónico que no han podido ser entregados a sus destinatarios y se encarga de configurar los famosos paquetes sorpresa que posteriormente venden a un precio por kilo.

¿Qué hay dentro de los paquetes?

Entre la variedad de paquetes que se pueden encontrar, los hay de multitud de formas: desde los más pequeños hasta alargados o cajas de 3 o 5 kilos que superan los 80 €. La emoción que se percibe en el ambiente, con compradores que van desde los más afortunados hasta quienes se llevan alguna decepción en su búsqueda de un iPhone.

Las famosas cajas sorpresa que hay al final de su stand son de diferentes tamaños según su peso, y pueden contener desde un solo artículo hasta varias sorpresas. Con mucha expectación, un hombre, procedente de Burgos, abre su caja recién comprada. Lo que se encuentra dentro es toda una sorpresa: un robot limpiador para su casa. "He ido a por la más grande, sabía que así algo me iba a tocar seguro", nos asegura mientras nos enseña su nueva adquisición.

Otro hombre también enseña su caja a este periódico. "No me lo esperaba". En su interior contenía un limpiado electrónico para las ventanas, unos prismáticos nocturnos y una estantería para guardar pelotas. "Se la daré a mis sobrinos porque no tenemos muchas pelotas en casa". "Es la misma ilusión que abrir un regalo de navidad", admite.

Hay otros que sueñan a lo grande mientras abren sus paquetes. "Yo he venido a por el iPhone". Sin embargo, lo que se encuentra en el interior no es nada semejante: un par de máscaras de buceo para hacer snorkel, un par de baterías y otro par de botes de jabón de manos rellenables.

¿Qué precio tienen y cuándo puedo ir?

Se ubica en la planta baja de Puerto Venecia, junto en frente de Foot Locker y la entrada es gratuita aunque hay que hacer fila para entrar a por tu paquete.

Los horarios varían según el día, los lunes es de 15:00 a 21:00 horas, mientras que de martes a sábado de 11:00 a 21:00 horas. El precio a pagar lo indica en unos carteles a la entrada: 2,49/100 gramos si son paquetes estándar y 2,99/100 gramos si son paquetes premium.

Ni la propia organización del pop-up sabe qué son estos paquetes. "Venimos una hora antes a preparar todo y movemos los paquetes intentando averiguar que son". Dice uno de los trabajadores que va reponiendo los paquetes en las cajas y sellándolos mientras habla con los compradores.