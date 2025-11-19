El PSOE acusa a Chueca de "cerrar la puerta" a 63.000 zaragozanos sin dar alternativa a las casas de juventud

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Paco Galán, ha acusado al Gobierno de la ciudad, que preside la alcaldesa, Natalia Chueca, de ser el "único de España" en "cerrar la puerta" de un "servicio capital" para más de 63.000 jóvenes de la ciudad de Zaragoza "sin dar una alternativa" a la clausura de las ocho casas de juventud al ser sustituidas por zonas jóvenes.

Paco Galán ha interpelado al Gobierno municipal del PP en la Comisión de Políticas Sociales, celebrada este miércoles, para que diera cuenta de los usos a los que se van a destinar los espacios de las zonas jóvenes. Ha hecho hincapié en que las casas de juventud son uno de los "principales" recursos o herramientas que existen en la actualidad para luchar contra la pobreza infantil y adolescente de la ciudad.

Galán ha recriminado que, tras el cierre de estas zonas jóvenes, el Gobierno del PP no haya dado una alternativa o la "tiene escondida", ha ironizado el edil.

"Ha cerrado un servicio que es capital y que, usted sabe, lo indica expresamente la Estrategia Joven 2030 que, entre otras cosas, señala algunos de los valores y objetivos fundamentales que tienen que estar alineados con las políticas estatales y mundiales y los objetivos de Desarrollo Sostenible", ha recordado Galán, que ha recriminado al PP las dificultades que tiene para hablar de estas cuestiones por las "prebendas" que tiene con la ultraderecha.

"No entendemos que ustedes hayan decidido esto --cerrar las casas de juventud-- cuando algunos de los indicadores que se estaban argumentando en la Estrategia 2030 iban relacionados con la transformación del ocio y de tiempo libre o el desempleo juvenil", ha destacado.

De hecho, el concejal del PSOE ha explicado cómo las políticas sociales han evolucionado en los dos años que lleva gobernando el PP. "Se ha retrocedido en cada uno de los indicadores, como la tasa de pobreza infantil o de consumo de riesgo", ha afeado.

Oportunidad

Precisamente, en la Estrategia 2030, ha indicado Galán, se señalaba cómo era necesaria la monitorización de los hábitos de ocio de la ciudad. "Frente a este indicador, curiosamente, el PP ha eliminado los servicios que luchan contra la lacra de la pobreza infantil. Incluso ustedes han eliminado el presupuesto relacionado con las políticas preventivas. Es lo que están haciendo", ha criticado. "En lugar de transformar, han cerrado sus puertas y ya no tienen luz", ha añadido.

El concejal ha hecho hincapié en que con la eliminación de los "activos" de las casas de juventud, se limita el acceso a los recursos y por lo tanto, la prevención.

"Esto conlleva que los jóvenes no tengan acceso a la riqueza cultural o la riqueza social y se les facilite el acceso posterior a mayores recursos. Y por lo tanto, que estos recursos ayuden a paliar y limitar la condición de pobreza posterior", ha augurado.

Quien tiene un problema respecto al futuro da las políticas de juventud, ha insistido Galán, es el Gobierno del PP. "Y la única responsable es usted, sin dar ninguna alternativa. Si cierra la puerta, se cierra una oportunidad", ha concluido.