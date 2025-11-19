El pueblo a media hora de Zaragoza que esconde un castillo del siglo X al borde de un acantilado

Muchos de nosotros tenemos la impresión de que cuanto más lejos viajamos, mejor, y hay gente que ha estado en decenas de países a miles de kilómetros de España, pero que no ha visto más allá de su comunidad autónoma. Por este motivo, hoy te hablamos de un pueblo que se encuentra a tan solo 20 minutos en coche de Zaragoza, que alberga un impresionante castillo que puedes explorar tranquilamente un finde sin planes.

Cadrete es un pueblo situado a tan solo 12 kilómetros al sur de la capital aragonesa, y es un destino ideal para los amantes de la historia y la naturaleza, ya que uno de sus principales atractivos es el Castillo de Cadrete, una fortaleza de origen islámico que se encuentra al borde de impresionante un acantilado.

La joya de Cadrete

El castillo fue construido en el siglo X por el califa Abderramán III, con el objetivo de vigilar el valle del Huerva. Durante la Edad Media, la fortaleza desempeñó un papel estratégico en la defensa de la zona por parte de los musulmanes que ocupaban la región, sin embargo, tras la conquista de Zaragoza por los reyes cristianos, el castillo pasó a manos de los monarcas aragoneses, quienes la cedieron y arrendaron a diferentes nobles de la época.

Una de las características que más llaman la atención de este castillo es que se encuentra en la cima de una colina, prácticamente al borde de un acantilado. De esta forma, ofrece unas vistas impresionantes. Su estructura original incluía una torre principal, que hoy en día es su estructura más característica, murallas y una serie de dependencias que servían para albergar a la guarnición y almacenar víveres.

En el siglo XIX, fue abandonado y comenzó a deteriorarse, pero en las últimas décadas, se han llevado a cabo esfuerzos de restauración para preservar y poner en valor este monumento histórico, que actualmente se puede visitar. Por el contrario, estos castillos, pese a su historia, aún están habitados.

Más allá del castillo

Si quieres entender en profundidad qué la historia del castillo, puedes visitar el centro de interpretación que se encuentra en la tercera planta del Ayuntamiento de Cadrete. En este espacio podrás disfrutar de paneles informativos y audiovisuales que detallan la figura de Abderramán III y los más de mil años de historia del castillo.

Además, podrás admirar azulejos, cerámicas y hallazgos arqueológicos descubiertos durante la restauración. Puedes disfrutar de visitas guiadas al castillo por tan solo 2 euros, aunque debes reservar con antelación en su web, donde también podrás consultar fechas y horarios.