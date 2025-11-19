Zaragoza destinará 8,5 millones de euros para ser aún más verde y sostenible

El Ayuntamiento de Zaragoza, en su reunión de este miércoles, ha dado luz verde al inicio del proceso de licitación de “ZGZ Verde 360”, un ambicioso contrato plurianual, valorado en casi 8,5 millones de euros, destinado a completar el plan municipal de mejora de la infraestructura verde urbana y de todos sus equipamientos.

Con esta iniciativa, el consistorio refuerza su compromiso con “una ciudad más segura, sostenible y bien cuidada”, como ha explicado la alcaldesa Natalia Chueca, gracias a una gestión técnica avanzada, una supervisión continua del arbolado y una atención integral al mantenimiento del espacio público.

Chueca ha comentado que, hasta ahora, las tareas de conservación relacionadas con la obra civil, mobiliario urbano, juegos infantiles o control técnico del arbolado se vienen realizando con unos recursos limitados y sin un contrato estructurado que permita a los servicios municipales una planificación sistemática: “La nueva medida supone una apuesta estratégica por la optimización de los recursos y la mejora sustancial de la calidad del espacio público”.

“ZGZ Verde 360” supone un paso decisivo en la transformación verde de la ciudad. “Con este proyecto completamos un modelo de gestión profesional y sostenible que garantiza la seguridad de las personas, la conservación del patrimonio natural y la mejora constante de nuestros espacios públicos”, ha incidido.

Amplia infraestructura verde

Zaragoza gestiona actualmente un patrimonio verde de 8,5 millones de metros cuadrados repartidos en 100 parques equipados, 172.000 árboles, 3.350 hectáreas de montes y riberas, 526 equipamientos infantiles, de mayores y deportivos, 20.000 bancos y 700 fuentes de agua potable. Con “ZGZ Verde 360”, este patrimonio contará con una estructura de conservación moderna, técnica y adaptada a los nuevos retos urbanos, como la seguridad, la eficiencia energética, la adaptación al cambio climático y la calidad del espacio público.

“Zaragoza se consolida, así, como una de las ciudades europeas más comprometidas con la sostenibilidad urbana. Nuestra infraestructura verde no solo mejora la calidad ambiental y el bienestar de los vecinos, sino que también se convierte en una garantía de seguridad y resiliencia frente al cambio climático”, ha añadido.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza un proceso de modernización integral de la gestión de su infraestructura verde, bajo una visión global, de 360º, que combina innovación, sostenibilidad y calidad de vida para todos los zaragozanos.

Tres contratos

Por primera vez, el Ayuntamiento contará con un contrato específico que integra la conservación de obra civil y mobiliario urbano; el mantenimiento de juegos infantiles y equipamientos deportivos de las zonas verdes; y un servicio de control de calidad y seguridad del arbolado urbano. El objetivo es que el contrato pueda estar adjudicado a principios de 2026.

Estos servicios se estructuran en tres lotes complementarios:

Lote 1: conservación de obra civil y mobiliario de la Infraestructura Verde, con un presupuesto anual de 1 millón de euros, que permitirá mantener en óptimas condiciones bancos, papeleras, pérgolas, caminos y demás elementos urbanos de los parques y jardines.

Lote 2: conservación de áreas infantiles y de mayores, así como de equipamientos deportivos de la infraestructura verde, con 780.000 euros anuales, garantizando entre otros objetivos el cumplimiento de las normas europeas de seguridad y el correcto funcionamiento de las más de 400 áreas de juego, 71 áreas de mayores y 53 circuitos deportivos básicos distribuidos por toda la ciudad.

Lote 3: control de calidad de los contratos de conservación del arbolado, con 320.000 euros anuales, que reforzará la inspección técnica y la prevención de riesgos mediante nuevas herramientas digitales y metodologías avanzadas.

El contrato tendrá una duración de cuatro años, prorrogable uno más, lo que permitirá una mayor estabilidad técnica, planificación presupuestaria y eficiencia administrativa. En total, el Ayuntamiento podrá movilizar más de 10 millones de euros durante toda su vigencia.