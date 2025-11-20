Abre una nueva tienda de moda con bolsos y complementos únicos en el centro de Zaragoza

Las aperturas de nuevas tiendas son algo habitual en Zaragoza. Cada vez es más evidente cómo la calle Alfonso vuelve a cobrar vida gracias a comercios que llenan de color locales antes cerrados. Eso mismo ha ocurrido con el establecimiento del número 21, que tras un tiempo con la persiana echada ha reabierto con una nueva propuesta.

La marca alicantina Anekke ha sido la encargada de darle una segunda vida a este espacio. Abrió sus puertas el pasado lunes 17 y, desde entonces, ha tenido una excelente acogida entre los zaragozanos. “Estamos muy contentas”, cuenta María, una de las encargadas de la tienda. “Además, es un sitio estratégico donde nos puede ver mucha gente”.

En imágenes | Anekke, una tienda de bolsos, zapatos y más complementos / Jaime Galindo

Una marca que te hace viajar

Anekke nació en Alicante, en el pequeño pueblo de Petrer, donde se especializan en marroquinería. En sus inicios trabajaban únicamente con bolsos, aunque con el tiempo ampliaron su catálogo para incluir zapatos y prendas de ropa.

El nombre “Anekke” significa aventura, y por eso cada una de sus colecciones nos transporta a un lugar diferente. El icónico dibujo de la muñeca protagonista rinde homenaje a mujeres que cambiaron la historia. Su última colección está inspirada en Coco Chanel, quien revolucionó el mundo de la moda e introdujo prendas como el pantalón y las rayas marineras en el vestuario femenino.

Además, para celebrar su décimo aniversario, la marca también ha lanzado una reedición de su primera colección. Los bolsos incluyen detalles en terciopelo, estampados especiales y, por supuesto, a su protagonista, que aparece siempre con los ojos cerrados en símbolo de su espíritu “soñador”.

Su segunda tienda propia en España

El nuevo local, situado en una de las esquinas más transitadas de la calle Alfonso I, destaca por su sencillez, su orden y su cuidada presentación. Nada más entrar, los visitantes encuentran las dos colecciones más recientes: a un lado, la inspirada en París; al otro, la del décimo aniversario. Además, la tienda cuenta con burros repletos de abrigos exclusivos, bufandas y otros accesorios que complementan la experiencia.

Con esta apertura en Zaragoza, Anekke inaugura su segunda tienda propia en España, tras la primera en Murcia. Sin duda, se trata de un espacio lleno de encanto, donde cada detalle está pensado y cada producto cuenta una historia. Un lugar ideal para quienes buscan accesorios, bolsos, zapatos y prendas únicas, capaces de despertar emociones y hacer soñar a quien los lleva.