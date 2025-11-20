Cierra un conocido hiper de productos para el hogar y bricolaje en este centro comercial de Zaragoza

El Centro Comercial Augusta, inaugurado en 1995, fue durante años el primer y único complejo de este tipo en Zaragoza. Se convirtió en un referente de compras y ocio que marcó un antes y un después en los hábitos de los consumidores aragoneses y en la transformación económica de la capital.

Tres décadas después, su situación dista mucho de aquella etapa dorada. El centro presenta actualmente una imagen de abandono, con numerosos locales vacíos y espacios sin actividad, una estampa ya habitual para sus clientes más fieles.

De los 120 establecimientos que llegó a albergar, únicamente 16 permanecen abiertos. A este lento goteo de cierres se suma ahora la desaparición de otro gran establecimiento situado en la zona de medianas, históricamente una de las áreas más concurridas del centro.

Un cese de negocio anunciado

El establecimiento, ubicado junto a Norauto y dedicado a artículos para el hogar y productos de bazar, ha bajado la persiana de forma definitiva.

La marcha de MaxMak Hogar ha sorprendido a muchos clientes, que desconocían la delicada situación que atravesaba la tienda, situada en la avenida Navarra, número 180.

Antes del cierre, el negocio había pasado varios meses anunciando descuentos de liquidación “por reforma”, con estanterías cada vez más vacías. Aunque ni siquiera en los días previos a su clausura consiguió dar salida a todo el stock, pese a las rebajas de hasta el 70% y a su tarjeta de fidelización para incentivar las compras.