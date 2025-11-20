Cuándo empieza el Black Friday 2025 en Zaragoza y dónde encontrar las mejores ofertas

El Black Friday se ha convertido en uno de los momentos de mayor actividad comercial en España, y Zaragoza no es ajena a esta a tendencia. Cada noviembre, millones de consumidores se lanzan a la calle en busca de las mejores ofertas en tecnología, moda, hogar o electrodomésticos. Los más previsores incluso adelantan sus compras de Navidad para aprovechar las promociones y descuentos, y conseguir un mayor ahorro.

Aunque originalmente el Black Friday se concentraba en una sola jornada, hoy en día las ofertas y gangas se extienden a los días previos y posteriores, dando lugar a un amplio periodo de compras. En Aragón, se estima que los consumidores gastarán de media unos 200 euros durante estas fechas.

Conocer las fechas exactas y lugares donde se celebra el Black Friday en Zaragoza permite planificar mejor las compras, comparar precios con antelación y aprovechar al máximo los descuentos. Además, muchos comercios combinan las ofertas de sus tiendas físicas con las de la venta online, con promociones que pueden variar.

Fechas del Black Friday

Siguiendo la tradición importada de Estados Unidos, el Black Friday 2025 será el viernes 28 de noviembre (el día después del Día de Acción de Gracias, celebrado el último jueves del mes). No obstante, muchas tiendas adelantan sus promociones para atraer consumidores, lanzando sus descuentos en los días previos.

Entre estas, plataformas de comercio electrónico como Amazon suelen activar ofertas aproximadamente una semana antes, una opción que permite comprar con calma y comparar precios, especialmente en artículos de mayor desembolso.

La tecnología y los productos electrónicos son los más cotizados durante el Black Friday. / EL PERIÓDICO

Aunque el viernes 28 es el día más señalado, las rebajas se extienden durante todo el fin de semana, sábado 29 y domingo 30 de noviembre, que coincide además con el primer domingo de apertura comercial de la campaña navideña.

El periodo de Black Friday finaliza oficialmente el domingo 30 de noviembre, aunque las promociones continúan el lunes 1 de diciembre con el denominado Cyber Monday, una jornada dedicada principalmente al comercio electrónico con grandes descuentos en tecnología y productos electrónicos.

Las mejores ofertas en Zaragoza

Los consumidores de Zaragoza pueden disfrutar de las ofertas del Black Friday en grandes cadenas como El Corte Inglés, Fnac y MediaMarkt, que ya han iniciado su periodo de descuentos desde principios de mes y los mantendrán hasta el 30 de noviembre.

También destacan Alcampo y Carrefour, con una amplia variedad de artículos rebajados: juguetes, productos gaming, pequeño electrodoméstico y marcas tan populares como Apple, Samsung, Cecotec, Dyson o Xiaomi.

Black Friday en un establecimiento de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

Las tiendas de Inditex en la capital aragonesa adelantan su Black Friday y, desde la tarde del jueves 27 de noviembre, se podrán adquirir online productos rebajados en Zara, Bershka, Stradivarius y Pull&Bear. Para disfrutar de las rebajas en tienda física, habrá que esperar al viernes 28, algo que también sucede en Mango.

El pequeño comercio también apuesta por el Black Friday

El pequeño comercio de Zaragoza también participa activamente en el Black Friday, que se ha consolidado como una fecha clave para los negocios locales. Aunque no existe un listado oficial, se espera que muchas tiendas de barrio ofrezcan promociones similares a las de años anteriores, compitiendo con el comercio online.

Un consejo útil es seguir las redes sociales y la publicidad de estos comercios, donde suelen anunciar sus descuentos y ofertas especiales para estos días.

Además, hay que recordar que desde el pasado 5 de noviembre y hasta el 31 de diciembre está activa la campaña 'Volveremos' para el Black Friday y Navidad en 61 municipios de Aragón, incluida Zaragoza.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos participantes, ofrece un 20% de bonificación en las compras realizadas los miércoles y viernes (un 10% aportado por cada entidad) hasta agotar el saldo.