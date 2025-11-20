ESIC Aragón celebra la graduación de 115 alumnos y la entrega de los Premios Aster ante más de 700 asistentes en el Palacio de Congresos

El Palacio de Congresos de Zaragoza ha acogido uno de los eventos más emblemáticos del año para ESIC Aragón: la ceremonia de graduación de 115 alumnos de Grado y Máster y la entrega de los prestigiosos Premios Aster, que alcanzan su 22ª edición.

El acto estuvo presidido por Eduardo Gómez, presidente de ESIC University, y contó con la presencia de familiares, profesores y representantes del tejido empresarial aragonés.

Como madrina de las promociones ejerció Mar Vaquero, Vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, quien dirigió unas palabras de aliento a los graduados: “Hoy celebramos el esfuerzo y la dedicación de quienes representan el futuro de Aragón. Sois el talento que impulsará nuestra tierra hacia nuevos retos y oportunidades".

Los graduados recibieron su título universitario y de máster en un acto que simboliza el cierre de una etapa y el inicio de una nueva trayectoria profesional. Los diplomas se entregaron ante más de 700 asistentes, reforzando el carácter solemne y emotivo de la ceremonia.

Los representantes del alumnado son Mª Pilar Damborenea Castillo, Brand Manager Junior en Lotus Bakeries (Grado en Marketing), y Manuel Andrés Moh Rodríguez, Team Leader Logística Área Aragón - Navarra - Logroño (EMBA), quienes comparten mensajes de agradecimiento.

Por parte de ESIC, intervinieron Eduardo Gómez, presidente de ESIC University, y Antonio Sangó, director de ESIC Aragón: Eduardo Gómez, presidente de ESIC University: “Nuestro propósito es transformar personas para construir un mundo mejor. Hoy no solo entregamos títulos, entregamos confianza en vuestro talento y compromiso con la sociedad.”

Antonio Sangó, director de ESIC Aragón: “Seguiremos formando profesionales excelentes y, sobre todo, personas buenas, porque la ética y el humanismo son la base del liderazgo.”

Premios Aster 2025: reconocimiento a la excelencia

Durante la ceremonia se entregaron los Premios Aster, que reconocen la excelencia empresarial y profesional en Aragón. Estos galardones, que cumplen 22 ediciones, son un referente en el ámbito empresarial por su capacidad de poner en valor la innovación, la trayectoria y el emprendimiento.

Los premiados han sido:

Trayectoria Empresarial: BSH Electrodomésticos España , por su liderazgo en innovación y sostenibilidad.

, por su liderazgo en innovación y sostenibilidad. Trayectoria Profesional: Félix Longás , por su contribución al sector agroalimentario aragonés.

, por su contribución al sector agroalimentario aragonés. Innovación Digital: Infinitia Research , por su capacidad para integrar tecnología y diseño en la industria.

, por su capacidad para integrar tecnología y diseño en la industria. Mejor Emprendedor: TCG Factory, por su crecimiento en el sector del entretenimiento y distribución.

Cada uno de estos galardones pone en valor el esfuerzo y la visión estratégica de empresas y profesionales que contribuyen al desarrollo económico y social de Aragón.

Un jurado de referencia

El jurado está compuesto por destacados líderes empresariales y académicos, reforzando el prestigio de estos galardones: Benito Tesier (Brembo), Miguel Marzo (CEOE Aragón), Fernando Lacasa (Lacasa), Javier Martínez (Gobierno de Aragón), María López (Industrias López Soriano), Mikel Iturbe (Heraldo de Aragón), Pilar Franca (Grupo Saica), Roger Navasa (Inditex), Teresa Fernández (Ibercaja), José A. González (Grupo Pikolin), Luis A. Martín (AJE), Mª Jesús Lorente (Cepyme Aragón), Berta Sáez (Hospital San Juan de Dios), Raquel Fuertes (CARTV).