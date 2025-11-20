Juanjo Bona encenderá la Navidad en Zaragoza
Natalia Chueca ha anunciado a través de sus redes sociales que el triunfito será el protagonista del encendido navideño el próximo 29 de noviembre
Zaragoza ya tiene protagonista para el encendido de las luces de Navidad. Juanjo Bona será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la época más mágica del año en la capital aragonesa tal como ha anunciado en su cuenta de Instagram, la alcaldesa Natalia Chueca. El gran acto está programado para el próximo sábado 29 de noviembre a las 18.30 horas en la plaza España, una ubicación novedosa para ver el innovador alumbrado del paseo Independencia, completamente diferente al de los últimos años.
"Me encantaría, no hay nada que más me guste que la Navidad y Zaragoza, todo junto", afirmaba Juanjo Bona tras la pregunta de Natalia Chueca sobre si quería asistir con ella a uno de los momentos más esperados de todo el año. "Este año va a ser muy especial porque lo hacemos en la plaza España, en sábado por lo que va a poder venir más gente", explica la alcaldesa acerca de un evento que en los últimos años se había celebrado en viernes y en la plaza del Pilar, epicentro de la Navidad en Zaragoza con el Belén, el mercado navideño y la pista de patinaje.
Masterchef Celebrity y conciertos en Zaragoza
Juanjo Bona vuelve a ser protagonista de un acto multitudinario en la capital aragonesa después de ser el pregonero de las Fiestas del Pilar del 2024 junto a Naiara, ganadora de Operación triunfo 2024. El jotero de Magallón se ha convertido en uno de los mejores embajadores de Zaragoza y Aragón en los últimos dos años mostrando el orgullo que siente por su tierra. Esta última semana, el artista se quedó a las puertas de la gran final de Masterchef Celebrity que disputaron Mariló Montero, vencedora, y Miguel Torres, segundo clasificado.
El zaragozano seguirá muy ligado a la televisión en los próximos meses ya que RTVE ha dado a conocer que Juanjo Bona será el presentador junto a Ruth Lorenzo de 'Aria, locos por la ópera'. Este nuevo talent show lírico contará con un jurado experto donde estarán Isabel Rey, Tenor Zapata y Virginia Martínez. Tal como explicó El Plural, "en este nuevo programa, 10 jóvenes artistas de la ópera participarán en esta competición vocal con 15.000 euros de premio en juego".
El artista de Magallón, uno de los favoritos de los fans de Operación Triunfo, se encuentra inmerso en la segunda parte de su gira 'Tan mayor y tan niño' que tendrá dos paradas en Zaragoza en los próximos meses. Juanjo Bona dará un concierto en la sala Mozart del Auditorio el próximo viernes 12 de diciembre y las entradas para el evento llevan semanas agotadas. Sin embargo, el magallonero volverá a su querida Zaragoza el sábado 31 de enero para dar otro concierto en la Sala Multiusos del Auditorio del que quedan todavía unas pocas entradas.
