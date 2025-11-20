Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza

La Navidad está a la vuelta de la esquina y sus preparativos se encuentran ya en la recta final. Los tiempos son claros: este 29 de noviembre a las 18.30 h de la tarde, Zaragoza dará comienzo a esta especial época del año con el encendido del alumbrado de toda la ciudad. Desde plaza España, Natalia Chueca inundará de luz toda la capital aragonesa con un acompañante especial, el joven artista Juanjo Bona, y es precisamente desde ese céntrico punto de la ciudad donde podrán presenciar cómo será el nuevo alumbrado del paseo Independencia, uno de los eventos más esperados de este año.

La alcaldesa zaragozana ha presentado hoy los puntos clave de este programa navideño, uno elaborado con "mucha ilusión y ganas" por todas las concejalías del Ayuntamiento. Bajo el lema Zaragoza, donde la magia sucede Chueca quiere "poner en valor" la Navidad que se vive en la capital aragonesa y darle protagonismo a los puntos más importantes de la ciudad, dándoles un lavado de cara a algunos de ellos.

A tan solo 5 minutos del Mercado Central, la primera edil ha destacado que se va a colocar una noria gigante al lado del Centro Natación Helios, en el distrito del Rabal. Una atracción de esta magnitud en esta zona de la ciudad tiene precedentes durante los últimos años, cuando se alzó una noria de 70 metros de altura en esa misma ubicación. Natalia Chueca no ha dado más detalles al respecto, a lo que ha añadido que para otros eventos ya programados prefiere reservarse para que "haya sorpresas".

En cuanto a la iluminación respecta, la novedad más llamativa de todas se encuentra en el paseo Independencia. "Cada año queremos sorprender un poquito más, es el momento de renovar", ha detallado la alcaldesa respecto al alumbrado de una de las avenidas más concurridas de la ciudad, la cual se iluminará con una "manta de estrellas" a lo largo y a lo ancho de la calle.

En plaza Aragón, además del árbol de Navidad gigante ya plantado, se podrá ver un "paraguas de luz" en el centro de la misma, que ya se están ultimando su montaje para su encendido la semana que viene. Desde esa misma posición, además de las luces de Gran Vía, este año se podrá apreciar nueva iluminación navideña en el paseo de Sagasta, o ya si se va más allá del centro, en la zona de San Pablo.

Otro punto que Chueca quiere que gane relevancia es el parque José Antonio Labordeta, con un belén gigante a los pies de las escalinatas del mismo y con "Naturaleza Encendida Boreal", que dará comienzo el 5 de diciembre y terminará el Día de Reyes (6 de enero). Se trata de una experiencia de luces, sonido y tecnología en "plena naturaleza" que contará además con 40 figuras lumínicas "para el disfrute familias y niños". "Es un espectáculo de luces único que hará que parque Grande vuelva a ser otro espacio de encuentro de los zaragozanos durante estas fechas", añade.

A esto se añade la iluminación de los ejes del comercio local dispersados por distritos alejados del bullicio del centro de la ciudad. Algunas de las calles que ha mencionado la alcaldesa son León XIII, Sobrarbe, Compromiso de Caspe o avenida América.

Por último, diferencias que han podido notar los ciudadanos han sido los "ángeles trompeteros" que aguardan la llegada de los visitantes en el puente de Piedra, o un árbol de luz colocado en la avenida Cataluña con el Tercer Cinturón.

Esto más el resto de la iluminación por los distritos y barrios de Zaragoza equivale a casi 1,2 millones de euros de inversión por parte del consistorio. Todo perteneciente al programa de Navidad de 2025 que durará 39 días y se espera que se consolide en el panorama nacional como una de las ciudades que visitar durante estas fechas, asegura Chueca.