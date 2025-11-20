Nuevo espectáculo "boreal" en el parque Grande de Zaragoza: así será el sustituto de Luzir durante estas Navidades

El espectáculo del parque Grande José Antonio Labordeta, Boreal, de Naturaleza Encendida, será la propuesta de gran formato para este espacio en la ciudad de Zaragoza. Propondrá un paseo, ya sea al atardecer o al anochecer con el que "agitar las emociones del público" durante esta Navidad. Se pretende combinar los atractivos naturales de uno de los espacios verdes más grandes de la capital aragonesa con la tecnología y el uso de la luz y del color para así crear una "experiencia inmersiva" para quien lo viva.

Este espectáculo visual y artístico tratará de crear un "ambiente sorprendente" en el parque Grande, ya que también contará con más de 40 figuras lumínicas que representarán animales relacionados al frío del invierno, como por ejemplo lobos, pingüinos, osos polares o, no podían faltar, renos.

Naturaleza Encendida Boreal tendrá su pistoletazo de salida particular un día antes del puente de la Constitución, el 5 de diciembre, y estará instalado en Zaragoza hasta el Día de reyes, el 6 de enero.

Se ha visto a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, con una misión clara durante la presentación del programa navideño de este año, y que ella misma ha expresado: hacer que el parque Grande sea uno de los epicentros de estas Navidades, más allá de la plaza del Pilar o del paseo Independencia. "Queremos que vuelva a ser un espacio de encuentro para las familias zaragozanas", ha asegurado.

Además de este espectáculo y los dos ángeles trompeteros de la entrada del parque, la primera edil ha añadido que a los pies de las escalinatas del mismo se va a colocar un Belén gigante y que habrá un mercadillo gourmet con "productos de la tierra", que repite ubicación tras su "éxito el pasado 2024". Estará compuesto por 20 casetas con una "selección exclusiva de productos de denominación de origen" aragoneses y comenzará a tener actividad el día 29 de noviembre.

Todo esto además de las actuaciones musicales en vivo, actividades dirigidas a los más pequeños y talleres creativos para "todos los públicos, edades y gustos" organizados por el consistorio zaragozano.