Un nuevo establecimiento de comida abre este viernes en la calle Alfonso de Zaragoza

Un nuevo establecimiento de comida va a abrir muy pronto en la calle Alfonso de Zaragoza, que poco a poco va cambiando el perfil de los locales que se establecen ahí, pasando de ser una calle comercial de ropa y complementos hasta el día de hoy, en el que las propuestas gastronómicas están tomando la ventaja, si bien se acaba de inaugurar Anekke.

En la fachada de este pequeño local, dos mensajes: ¿Qué se está friendo aquí? ¡Pronto nos vemos!, dejando la incógnita en el aire de los centenares de personas que cada día pasan por una de las calles más importantes sin duda de la capital aragonesa.

En la primera pregunta está la respuesta: patatas fritas al estilo belga, para muchos, las mejores del mundo. El local se llama El Belga y estará dedicado a las patatas fritas belgas y salsas internacionales para disfrutar de este manjar. Las tradicionales se cortan en bastones y tienen una fritura perfecta en dos partes, que les permite quedar jugosas por dentro y crujientes por fuera. Además, hay otro secreto: se fríen en manteca de alta calidad y no en aceite, lo que les confiere una capa de sabor extra.

¿Pero cuándo abren? No hay que esperar mucho, ya que este viernes 21 está prevista la inauguración de este local, que abrirá de 12 a 24 horas en el númeor 37 de la calle Alfonso I.