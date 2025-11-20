Las obras en la plaza San Miguel y el Coso obligan a cambiar el recorrido de la cabalgata de Reyes: así será la nueva ruta

La Cabalgata de Reyes es uno de los eventos navideños más esperados por todos los zaragozanos. Miles de familias se desplazan hasta el centro de Zaragoza cada tarde del 5 de enero para que los más pequeños de la casa disfruten del paso de las espectaculares carrozas que acompañan a los tres reyes magos de Oriente.

Tal como ha anunciado este mismo jueves el Ayuntamiento de Zaragoza, la Cabalgata de Reyes de 2026 contará con varias novedades, entre ellas, un cambio obligado en el recorrido por las obras en la plaza San Miguel y el Coso. Cabe recordar que el año pasado se realizó una renovación integral de este popular evento, estrenándose un nuevo espectáculo y también las carrozas. Este año, también habrá nuevos protagonistas entre la Comitiva Real, aunque todavía no se han desvelado quiénes serán los nuevos integrantes que acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los Reyes Magos de Oriente volverán a iniciar su recorrido en el CEIP Joaquín Costa, pero la cabalgata no seguirá su ruta por el paseo María Agustín como es costumbre, sino que subirá hacia el Caixaforum por Mayandía para incorporarse a la avenida Anselmo Clavé. La Comitiva Real avanzará por esta misma vía hasta Paseo Teruel desde donde bajará a la Puerta del Carmen.

Los Reyes Magos de Oriente no girarán hacia Paseo Pamplona, Constitución o La Mina sino que seguirán su recorrido por el centro de Zaragoza por César Augusto hasta el Coso cuando girarán para incorporarse a la calle Alfonso y acabar su ruta como es habitual en la plaza del Pilar donde pasearán por el Belén antes de subir al Ayuntamiento de Zaragoza. Este cambio en el recorrido por las calles del centro de la capital aragonesa respecto a otras ediciones se debe a las obras en la plaza San Miguel y el Coso.

El itinerario de Sus Majestades se ve obligado a cambiar dejando este año fuera algunas de las arterias principales de Zaragoza más transitadas y con más capacidad para acoger más público. Así, el paseo Pamplona y el de Constitución o de La Mina, habituales en los últimos años en el recorrido de la cabalgata, se quedan fuera de la de este año.

En su lugar, se incoporan viales nuevos como la avenida César Augusto, reabierta ya al tráfico por las obras acometidas en 2023 a la altura de la plaza Salamero, para conectar con el Coso y entrar a la calle Alfonso, rumbo a la plaza del Pilar. Pero también se une a la cita una avenida Anselmo Clavé que también tendrá obras en ese 5 de enero, ya que está previsto que comiencen durante el próximo mes de diciembre, antes de las Navidades, los trabajos de reconversión de los suelos de la antigua estación del Portillo en una gran zona verde con usos lúdicos. Aunque estos se centran en una zona que no afectará al paso de las carrozas ni a la presencia de público cerca del itinerario.

Quizá lo que genera más incertidumbre es cómo se va a hacer el giro desde Anselmo Clavé a la altura de la glorieta de los Zagríes, para embocar la entrada hacia el paseo Teruel. Este punto puede ser problemático, ya que la calzada no ofrece tanta anchura como los paseos de María Agustín o paseo Pamplona, pero es la única alternativa posible para poder entrar en la avenida César Augusto por la puerta del Carmen.