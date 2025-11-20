Ranera defiende que el informe de la UCO "no apunta a ninguna conducta ilícita" de los miembros del PSOE Aragón

"No se apunta a ninguna conducta ilícita de mis compañeros". Así ha defendido Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, la nueva aparición del concejal Alfonso Gómez Gámez, junto a otros nombres socialistas, en el informe de la UCO sobre la trama elaborada entre Koldo García y Santos Cerdán. Ranera no ha anunciado ninguna nueva medida respecto a su portavoz adjunto, que llegó a estar apartado de la portavocía y expedientado el pasado verano, por su primera aparición en la conversación entre el exasesor de José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE. La portavoz municipal también se ha "remitido" al comunicado del martes de su partido, como ya hiciera este miércoles Teresa Ladrero, secretaria general de la formación en Zaragoza.

Ranera, que ha presentado este jueves una iniciativa para reclamar más transparencia en la sociedad Nueva Romareda. Al ser preguntada por el informe de la Guardia Civil, la portavoz del PSOE ha recordado el citado comunicado de su partido, al que "evidentemente" se ha sumado. Por contra, la líder del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado a la alcaldesa, Natalia Chueca, por los comentarios contra un asunto que considera interno del partido. "Le digo que deje a los jueces y les tenga el respeto que le tiene el PSOE", ha resumido Ranera, que ha lamentado que la regidora "utiliza la política como un lodazal". La socialista también ha exigido a Chueca que "trabaje por los barrios y por los zaragozanos, que se dedique a gobernar la ciudad y no haga oposición a la oposición".

"Azcón, en esa obsesión que vive, habla de acabar con el Gobierno de Sánchez, pero nosotros queremos que acaben con los problemas de la ciudadanía y no con Gobiernos legítimos", ha censurado Ranera también al presidente del Gobierno aragonés, al que ha pedido "dejar de utilizar las instituciones para el lodazal". "Su única obsesión es Pedro Sánchez", ha criticado la portavoz del PSOE en el consistorio zaragozano, que ha calificado de "ridículo y lamentable" la postura de Chueca respecto al AVE y el aumento de la velocidad entre Madrid y Barcelona anunciada por Puente: "Que deje de ser utilizara por el PP para presentar mociones que avergüenzan al PSOE".

No ha tardado en llegar la respuesta del PP. El portavoz popular en el ayuntamiento, Ángel Lorén, se ha mostrado "estupefacto" con el mensaje de Ranera. "Ha dado unas respuestas realmente tristes porque no ha contestado a nada", ha lamentado Lorén, que ha denunciado que el PSOE pide "transparencia y ejemplaridad cuando existe un informe de la UCO en el que se ven las estructuras" o "piden comisiones de seguimiento y es imposible no pensar en el 2%", por los presuntos tratos entre Santos Cerdán y Acciona. "Cuando los ciudadanos piden información, lo que pide Ranera es un cambio de sillas", ha señalado Lorén, en referencia a la nueva solicitud del PSOE de formar parte de la sociedad Nueva Romareda.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, también ha valorado el momento interno del PSOE en el ayuntamiento. "Harían mejor en resolver sus problemas y no tratar de sembrar dudas sobre la transparencia del equipo de Gobierno del grupo de Vox", ha censurado Calvo, en referencia a la moción en la que los socialistas reclaman más información relacionada con la Nueva Romareda y la contrucción del nuevo estadio zaragozano.