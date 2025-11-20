La reforma del parque Tío Jorge de Zaragoza pisa el acelerador: qué cambia y cuándo estará terminada

Hace años que los vecinos del Zaragoza barrio del Arrabal reclaman una actuación integral en el parque Tío Jorge, uno de los pulmones verdes urbanos de la capital y escenario de la fiesta más vecinal que existe, la Cincomarzada. Año tras año su reforma formaba parte de las promesas política -de todos los colores- y ahora, al fin, su reforma va a hacerse realidad. El Gobierno de Natalia Chueca ha licitado la primera fase de unas obras que permitirán darle un nuevo color a más de 33.000 metros cuadrados que incluyen el bulevar central, la plaza del Tío Jorge y otros espacios limítrofes hacia las calles Fernando Gracia Gazulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio.

El ayuntamiento invertirá casi 4,4 millones de los 7 totales del proyecto en adecuar 33.000 metros cuadrados de verde donde se salvaran la mayoría de sus árboles y se renovará la plaza central, donde se eliminarán los parterres elevados para sustituirlos por otros enrasados al pavimento para mejorar la accesibilidad y movilidad y generar una mayor sensación de amplitud e integración que con las zonas ajardinadas.

Esta primera fase es la más costosa porque incluye la renovación de la red de saneamiento y, en concreto, la reforma de un gran colector de casi 500 metros que cruza el parque en toda su longitud. Con esta actuación se corregirá el problema de evacuación de aguas del parque, una de las principales reivindicaciones de los vecinos que ven como tormenta tras tormenta se inundan los alrededores del Tío Jorge, cobrando gran protagonismo Valle de Broto, a la altura del parque de Bomberos.

El proyecto contempla el acondicionamiento del bulevar principal y la reforma integral de la plaza que le da nombre al parque. Se cambiará su pavimento, el mobiliario y el ajardinamiento y se creará una segunda plaza que llevará el nombre de Cinco de Marzo, en honor a la fiesta vecinal que cada año se celebra en el Tío Jorge. Está por ver cómo afectarán las obras a esta celebración el próximo año.

Bulevar principal del parque Tío Jorge de Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

En cuanto a los equipamientos deportivos, se incluirán pistas de baloncesto y voleibol, un parque de mayores y una nueva zona de juegos infantiles, así como una intervención para mejorar el paisaje y las zonas verdes del entorno. Además, se procederá a derribar la caseta de almacenaje y la de taller ocupada por el servicio de mantenimiento del parque y que ocupan una pequeña superficie de 51,75 m2 y 67 m2, respectivamente.

En cuanto al arbolado, varios ejemplares de la plaza Tío Jorge serán trasladados a viveros municipales para ser trasplantados durante las obras, puesto que el rediseño de la plaza obligará a retirar algunas unidades y plantar otras en otros puntos. En el bulevar y la zona deportiva está previsto plantar nuevos ejemplares.

La rehabilitación del parque va a ser costosa y larga, puesto que la reforma se prolongará durante cuatro años. La fase 2 se centrará en el tratamiento del perímetro con la avenida Pirineos y con la calle Valle de Broto, con un nuevo bulevar secundario y nuevas zonas verdes. Y la tercera y última fase finalizará el tratamiento de las zonas verdes centrales y en la renovación de la zona del lago, con nuevos equipamientos deportivos y zonas de descanso.