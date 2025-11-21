El catálogo del suelo industrial disponible en Zaragoza: todavía tiene espacio para 1.600 Romaredas

Plaza es a las áreas industriales de Zaragoza lo que Zaragoza es al resto de municipios de Aragón. La plataforma logística, la más importante del sur de Europa, es un modelo de éxito que, más de dos décadas después de su impulso inicial, funciona como polo de atracción. En cambio, con 600 empresas y unos 16.000 trabajadores, está saturado, ya que tiene sus parcelas ocupadas en más del 95%. Más allá de ampliaciones (Plaza 4.0, con la que ganaría 200 hectáreas, está paralizada por la justicia), esta situación obliga a las promotoras inmologísticas interesadas en adquirir suelo para nuevos inquilinos empresariales a buscarlo en otros espacios, bien sea en el propio término municipal de la capital aragonesa o en su anillo metropolitano. Y, en el primer caso, Zaragoza todavía puede ofrecer más de 1.600 hectáreas de suelo productivo que aún tiene disponible.

Se trata de una cantidad que, llevada a una comparación sencilla, supondría poder levantar más de 1.600 estadios como el de La Romareda, símbolo de la ciudad. Aunque, eso sí, de ellas tan solo 400 hectáreas están en suelo urbano no consolidado. Es decir, ya forman parte de la trama urbanística de Zaragoza, pese a que todavía están pendientes de desarrollar. Mientras, más de 1.200 hectáreas están en suelo urbanizable no delimitado, o sea, en una fase todavía más primigenia y, normalmente, en sectores más amplios. Esto lleva a que, en ocasiones, deban recalificarse parcelas en desuso para dar cabida a nuevas inversiones.

El ejemplo más reciente está en la llegada de Inditex a Malpica. El macrocomplejo logístico, que acaba de ser redimensionado para ganar otras dos hectáreas para incluir una planta de planchado, se ubica en los solares de la Universidad Laboral. En marzo de 2023, en uno de los últimos actos del Gobierno autonómico de Javier Lambán, se aprobó un PIGA (proyecto de interés general) para permitir recalificar 46 hectáreas que hasta entonces estaban reservadas para equipamientos de enseñanza. En principio, las obras concluirán en primavera y darán 1.500 empleos directos (ahora hay unos 250) tras una inversión inicial de 100 millones del gigante textil, ya presente, precisamente, en Plaza.

De vuelta a los metros cuadrados industriales (calificados como "productivos" en el planeamiento urbano de Zaragoza), el suelo que todavía no está siquiera delimitado se concentra, especialmente, en el entorno del cuarto cinturón y de las carreteras de Castellón, Huesca y Madrid. En 2001, cuando se aprobó el actual PGOU, se contemplaban hasta 23 áreas de este estilo por desarrollar. A día de hoy, tan solo lo han hecho tres: los polígonos industriales Puerta Norte, inaugurado en 2006 y que ha recibido a Ontime como nuevo inquilino, con una inversión que llegará a los 55 millones, y Empresarium, el terreno más extenso con 311 hectáreas; y el centro comercial de Puerto Venecia. Juntas suman menos de 400 hectáreas. Por comparar, en el mismo tiempo, los PIGA (Proyecto de Interés General Autonómico) de Plaza, el PTR y Malpica han permitido habilitar más de 2.200.

La ventaja del PIGA

En la gatera quedan todavía 20 áreas empresariales que esperan su momento. El impulso más próximo está entre Plaza y Arcosur y supondrá la habilitación de unas 72 hectáreas de pastillas productivas gracias a la nueva conexión con la plataforma logística por Turiaso, cuya finalización está prevista para 2027. Empresarium todavía se puede ampliar en más de 400 hectáreas hacia el sur, limitando con el PTR en uno de sus bordes, y también quedan otros pequeños desarrollos en las carreteras de Castellón y Logroño y en Santa Isabel y los barrios rurales colindantes, como Montañana.

Proyecto de la conexión de Plaza con la A-2 y la N-211 por la calle Turiaso. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Pero la mayor bolsa de suelos, donde el PGOU contempla las "mayores expectativas" de desarrollo industrial, están en el corredor del Gállego, en la carretera de Huesca. En este entorno se espera, en el futuro, crear un polígono especializado en la logística del transporte y en la distribución tanto por carretera como por ferrocarril, gracias a su cercanía a enclaves estratégicos como Mercazaragoza. En total, hay casi 600 hectáreas todavía por urbanizar en ese entorno.

Con todo, quien tiene instrumentos más favorables para poder acelerar todos los procedimientos que desembocan en un nuevo desarrollo industrial es el Gobierno de Aragón, gracias a los Pigas. Así lo reconocía este viernes, en el octavo Congreso Nacional de Áreas Empresariales que se ha celebrado en Zaragoza, José Ángel Navamuel, técnico del área de Urbanismo del ayuntamiento. "Los Pigas nos han adelantado por derecha e izquierda", ha remarcado, teniendo en cuenta la comparación anterior entre lo desarrollado por el consistorio en los últimos 20 años, menos de 400 hectáreas, y lo que han permitido los Pigas autonómicos: más de 2.200.

De estas últimas, Plaza (y sus 11 ampliaciones, sin contar Plaza 4.0), suponen ya cerca de 1.350 hectáreas; el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR), 835 hectáreas; y la recalificación de Malpica para Inditex, 46 hectáreas. Una de las ventajas que tiene el Ejecutivo autonómico frente al consistorio y sus figuras (como la declaración de "sector porcentado de urbanización preferente") es que tiene la potestad de expropiar parcelas para poder acelerar los desarrollos.