Columna de humo en el Aeropuerto de Zaragoza: ¿qué ha pasado?

Una gran columna de humo negro en la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Zaragoza ha sorprendido este viernes a los pasajeros que esperaban para embarcar en los vuelos previstos para el mediodía. La humareda se ha localizado en una zona donde había varios aviones estacionados, pero según ha podido saber este diario el fuego no ha tenido lugar en ningún avión ni ha afectado a ninguna infraestructura.

De hecho, el humo provenía de un nuevo simulacro de incendio en el aeropuerto. Hasta allí se han desplazado los bomberos del Aeropuerto de Zaragoza, pertenecientes al Ejército de Tierra de las Fuerzas Armadas españolas, para realizar estas prácticas y saber cómo abordar un fuego no provocado. Se trata de unas prácticas habituales con fuego real en la infraestructura aérea.

Esta acción se produce apenas unas semanas después de que el complejo zaragozano acogiera otro simulacro. Fue el 5 de noviembre y entonces se simuló un accidente aéreo en el que hubo 250 efectivos, con miembros de la Policía Local y los Bomberos de Zaragoza.