Columna de humo en el Aeropuerto de Zaragoza: ¿qué ha pasado?
Varios pasajeros se han visto sorprendidos este viernes por la humareda en la pista de aterrizaje
Una gran columna de humo negro en la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Zaragoza ha sorprendido este viernes a los pasajeros que esperaban para embarcar en los vuelos previstos para el mediodía. La humareda se ha localizado en una zona donde había varios aviones estacionados, pero según ha podido saber este diario el fuego no ha tenido lugar en ningún avión ni ha afectado a ninguna infraestructura.
De hecho, el humo provenía de un nuevo simulacro de incendio en el aeropuerto. Hasta allí se han desplazado los bomberos del Aeropuerto de Zaragoza, pertenecientes al Ejército de Tierra de las Fuerzas Armadas españolas, para realizar estas prácticas y saber cómo abordar un fuego no provocado. Se trata de unas prácticas habituales con fuego real en la infraestructura aérea.
Esta acción se produce apenas unas semanas después de que el complejo zaragozano acogiera otro simulacro. Fue el 5 de noviembre y entonces se simuló un accidente aéreo en el que hubo 250 efectivos, con miembros de la Policía Local y los Bomberos de Zaragoza.
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El centro de datos de Microsoft en Zaragoza 'desviará' las lluvias para evitar inundaciones en el Barranco de la Muerte
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- El dueño de una discoteca de Zaragoza confirma la visita de la princesa Leonor: 'El portero le pidió el DNI
- Un entorno al alza: la conexión que reactivará el suroeste de Zaragoza a nivel comercial, logístico y residencial
- Un pino de 400 años de un pequeño pueblo de Teruel opta a ser el 'árbol del 2026': dónde está y cómo votar