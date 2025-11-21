Un conductor graba una temeridad al volante que casi acaba en accidente en Zaragoza

Cada vez son más los conductores que instalan cámaras en sus vehículos para filmar todo lo que ocurre, sobre todo para que, en caso de accidente, sea más sencillo discernir de quién es la culpa y que sirva como prueba incriminatoria o exculpatoria.

Por suerte, en este caso, no hubo que lamentar ningún golpe, pero por los pelos. En Cesáreo Alierta en sentido pabellón Príncipe Felipe en Zaragoza y, tras salir del túnel que discurre por debajo de Camino Las Torres, se juntan numerosos carriles antes de la rotonda de San José.

Ese es un punto conflictivo por la cantidad de vehículos que pasan al día, por los autobuses urbanos y porque hay mucho barajeo de coches antes del semáforo. Unos quieren ir hacia San José, otros a Las Fuentes y otros continuar recto en dirección Príncipe Felipe.

En el vídeo, tras salir del túnel, el vehículo se acerca por su carril y a una velocidad normal hacia el semáforo y, de repente, una furgoneta comete varias ilegalidades e imprudencias. La primera, saltarse un espacio cebrado (que actúa como línea continua); la segunda, cambiarse dos carriles de golpe; y la tercera, hacerlo sin mirar. Si hubiera respetado y se hubiera cambiado más adelante de carril debía respetar el ceda el paso, cosa que no hizo.

Se mete directamente en el carril del coche que graba, que tiene que reaccionar en décimas de segundo cambiándose al carril izquierdo para evitar el golpe, con la gran suerte de que no circulaba nadie por ahí.