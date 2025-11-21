Listado completo de los semifinalistas del Concurso de Tapas de Zaragoza
Del 24 al 26 de noviembre, 59 bares y restaurantes de Zaragoza y provincia competirán en la semifinal del Concurso Oficial de Tapas, con nuevas creaciones llenas de creatividad y sabor local
El Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia ya ha dado a conocer los 59 establecimientos que pasarán a la semifinal. De ellos, 47 han sido seleccionados por los jurados profesionales que recorrieron los nueve distritos durante los diez días de concurso, mientras que los 12 restantes acceden como ganadores de los diferentes certámenes “Saborea Nuestros Barrios”, organizados por el Ayuntamiento de Zaragoza.
La semifinal tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre en el Centro de Formación de la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares, “Saber de Hostelería”.
Durante estas tres jornadas, los cocineros semifinalistas elaborarán la tapa clasificada en cada una de las modalidades, interviniendo por sorteo en las cocinas del Centro. La cata del jurado será anónima.
El jurado estará formado por profesionales vinculados al ámbito gastronómico y hostelero:
- Amparo Cuellar – Directora General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón
- Pilar Abad – Jefa del Servicio de Promoción y Calidad Agroalimentaria
- Rosario Costa – Asesora Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
- Periodistas: Alejandro Toquero, Lourdes Funes, Mariano Millán, Agustín González “Gastrotuber”, Javier de Sola
- Profesores del Centro “Saber de Hostelería”: Manuel Barranco, Ana Grañena, Toño Palacio
Durante estas jornadas también se ofrecerán degustaciones de los patrocinadores: Coca-Cola, Cervezas Ámbar, Cafés El Tostadero, Grandes Vinos y Viñedos, Jamón de Teruel, Dr. Schär, TGT y Catering Subirón.
El presidente de la Asociación, José María Marteles, ha destacado el alto nivel del concurso y la creatividad de los participantes, así como la influencia de la cocina internacional y el uso de productos de cercanía.
De los 59 semifinalistas se seleccionarán los 25 establecimientos finalistas (20 tapas y 5 banderillas), que competirán el 1 de diciembre en el complejo AURA ante un jurado profesional que se anunciará próximamente.
Modalidad tapa
ZARAGOZA
- Ambrosio y Justino – “Y yo qué sé”
- La Pollería San Pablo – “Alganchofa”
- Dídola Café – “Pastel de Otoño”
- La Doris Gastrobar – “La que quiso ser y no le dejaron”
- La Pata Negra – “Falsa amanita”
- Taberna La Martingala – “La martingala en velero”
- Basho Café – “El Guirlachico”
- Vértico – “Ssam de Panceta Ibérica”
- La Grillera – “Pepito de Cristal”
- La Tabernita – “Canelón Tabernita”
- Bonhomia Gastrobar – “Secreto Aragonés”
- Birabola – “El mañolito”
- Gastrobar Tonik – “¿Y ahora qué hago con las galeras?”
- El Bosque de Bruba – “Cachopo Teryhuerta”
- Cervecería Navarro 3 – “Tradición y rebeldía”
- Los Sabores de Mi Tierra – “Buñuelo de Plátano”
- Envero Gastro Wine – “Mil hojas de Ternasco”
- Bar La Peña – “Libre desde el campo hasta el mar”
- La Petaca – “Gougère taurino con aire marino”
- Vermutería Laclaupaule – “Pollestino enfurecido”
- Zipi y Zape – “Croqueta Zipi”
- Restaurante Nómada – “Gofre Nómada”
- Pome – “Txuvaca”
- Casa Nogara – “Bombón Otoñal”
- Fígari – “Perla de Aragón”
- La Flor de Lis – “La jota”
MARÍA DE HUERVA
- Bar Loras XLOX – “Guardia Civil 3.0”
CUARTE DE HUERVA
- Restaurante Chef Emilio – “Festival de Setas”
ALAGÓN
- Flash Alagón – “Frisel”
VILLANUEVA DE GÁLLEGO
- Algo Pasa con Mery – “Díselo con Flores”
CARIÑENA
- La Mazuela Gastrobar – “Mar y Huerto”
- Astoria Sport Music – “Susurros de Otoño”
- La Cantina – “La Cantina”
- Restaurante 8.0.1 Gastro & Wine / Tierra de Cubas – “Croqueta de Tierra de Cubas”
CALATAYUD
- Cafetería Mama Dolores – “El Soguero”
- El Pescadito Frito – “Canastilla de Buñuelos”
- Posada Arco de San Miguel – “Trampantojo de Fuet Bilbilitano y pan”
- Hotel Globales Castillo de Allud – “Panni puri relleno de berenjena asada, tomate seco y tartar de trucha del río Piedra”
Modalidad Banderilla
- La Barrica de Nao – “La Gilda es una caña” (Zaragoza)
- Bocatería Bocatart – “Bolero de Zaragoza” (Zaragoza)
- Taberna La Quinta – “Txipillón” (Zaragoza)
- Restaurante El Burgolés – “Gilda especial de la casa” (El Burgo de Ebro)
- Soho Vermut & Copas – “Gilda Soho” (Zaragoza)
- Café Central – “Gilda Negra” (Zaragoza)
- Barracuda Tavern – “Langostino Gagarín” (Zaragoza)
- EsixTo – “Rosa” (Zaragoza)
- La Típica Tasca – “El típico matrimonio” (Zaragoza)
Ganadores de “Saborea Nuestros Barrios”
- Neutro Tapas – “Ostras Maño”
- La Cava – “Taconaco”
- Restaurante Mazmorra – “El Beso del Cordero”
- La Flor Azul – “Rolling de Boquerón”
- Oisi Don Gourmet – “La detenida”
- La Estrella – “Tartaleta de Pulpo Caramelizada”
- Bar Restaurante Candelas – “Gorrinico en lago blanco”
- Restaurante Bistrónomo – “Buñuelo de Cierzo”
- Lieto Casa de Aperitivos – “Alcachofa del Atlántico”
- El Ambigú – “Bocado Salvaje”
- La Hora Montecanal – “Mar de Cristal”
- Asador Los Cántaros – “Vieira Ibérica”
