OWN Zaragoza convierte a la ciudad en la meca del gaming en España: "Nos hemos preparado para dormir aquí los tres días"

Ya pasadas las 11.00h de la mañana, más de 700 jóvenes llegaban a uno de los eventos más esperados del sector gaming cada año: el Open World Now (OWN). Este festival digital se lleva celebrando 13 años en una comunidad vecina, en Valencia, pero este 2025 su organización ha decidido traerlo a Zaragoza, más concretamente a la Feria de Muestras, ubicada en las afueras de la ciudad, desde hoy hasta este mismo domingo 23 de noviembre.

OWN Zaragoza está dividido en tres zonas concretas del recinto donde los más fanáticos van a hacer vida durante estos tres días. La primera de ellas y la principal, el Área Experience, la que reúne todos los expositores y stands de las diferentes marcas que se van a hacer notar durante este fin de semana.

Empezando por las zonas gaming donde los más madrugadores ya estaban practicando o afinando puntería en los videojuegos más jugados, como lo son Fortnite, EA FC 26, Rainbow Six Siege o Valorant. Todo esto en los PC mejor preparados para dar un rendimiento óptimo al ejecutar estos programas y brindar calidad a esta experiencia.

Después había puestos de las mayores marcas del sector, como Play Station, con ocho de sus consolas de última generación para ser degustadas por el público, además de juegos de realidad virtual y aumentada. A esto se le tiene que sumar un ring de lucha libre, una zona de 'pelea' con espadas láser, estantes y puestos del coleccionismo más gamer e incluso unas mesas donde jugar al Guiñote Pro, una aplicación móvil para poder jugar online al tradicional juego de cartas aragonés.

OWN Zaragoza convierte a la ciudad en el epicentro del gaming y de los Esports / LAURA TRIVES

Además de, por supuesto, sus dos escenarios principales donde se van a jugar los torneos de varios de estos videojuegos, entre ellos el OWN Joven Stage, donde se alzará el campeón de la Iberian Cup de League Of Legends mañana por la tarde a las 17.00h.

Aunque no sólo se podrá jugar en esa zona, ya que hay otra habilitada a escasos metros de la principal con cientos de asientos y enchufes donde los gamers podrán instalar sus equipos y ordenadores para no parar durante todo el fin de semana. Uno de ellos es Héctor Guijarro, vecino de Cuarte de Huerva de 15 años, que pese a no pasar las noches allí, ya deja su set-up armado. "No dormimos aquí, dejamos montados los cable y el ordenador. Te vienen a ayudar familiares también", explica el joven.

En cuanto a sensaciones, dice que son buenas y que, por qué no, pueden llevarse algún premio, que van de los 300 a los 800 euros. "Es la segunda vez que vengo aquí, la primera vez fue en Valencia. La experiencia fue bien, ahora a por todas. Venimos a jugar a Fortnite, nos sentimos bien tanto mi compañero como yo y queremos llegar a las finales".

De acampada en la Feria

OWN Zaragoza reunirá a fanáticos de todas las comunidades autónomas y precisamente la organización ha habilitado una nave de la Feria de Muestras de forma parcial como "dormitorio" para el descanso de los jugadores. ¿Cómo harán esto? Con tiendas de campaña.

Rubén Adán, de 24 años y zaragozano, estaba ultimando los preparativos de lo que iba a ser su habitación particular durante estos días, apenas unos instantes antes de que el Área Experience diera el pistoletazo de salida casi a mitad de mañana. "Vamos a dormir aquí los tres próximos días, estamos terminando de preparar todo", comenta el fan de videojuegos como el Raimbow Six o el mítico PUBG.

Mapa completo de la OWN Zaragoza / Open World Now (OWN)

Se aventuraba en esta experiencia totalmente solo, pero ya durante el montaje de las tiendas de camapaña, Adán ha tenido la suerte de hacerse un grupo con el que pasar el rato. "Mi idea era venir solo, a ellos - dos chicos que se estaban instalando al lado suyo - los he conocido hoy, en parte gracias al Discord, una plataforma bastante conocida, y hemos formado equipo", concluye.

El 'plato fuerte' será la jornada del sábado, así lo ha asegurado la vicepresidenta segunda de Economía del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, cuando le han preguntado sobre el recibimiento de este evento, que aspira a ver pasar más de 10.000 visitantes durante estos tres días.