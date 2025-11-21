Ryanair anuncia un nuevo y sorprendente destino desde Zaragoza por Navidad

Ryanair había acostumbrado a los zaragozanos a las malas noticias. Pocos meses más tarde de haber anunciado que eliminaba hasta el 45% de las plazas desde el Aeropuerto de Zaragoza, suprimiendo también las populares rutas a París-Beauvais, Fez y Palma desde principios de noviembre, la aerolínea irlandesa sorprende al añadir una nueva e inédita ruta desde la capital aragonesa por Navidad.

Los zaragozanos que todavía no tengan un plan para navidades y quieran conocer un destino europeo con mucho ambiente navideño podrán hacerlo durante el mes de diciembre. Dentro de su plan de escapadas de fin de semana por Navidad, Ryanair ha anunciado una nueva ruta desde Zaragoza con Kaunas, la segunda ciudad más importante de Lituania, aunque todavía no ha dado a conocer cuáles serán las fechas de este sorprendente vuelo.

Imagen de archivo de Kaunas / PIXABAY

Un refugio navideño entre edificios históricos

Kaunas en invierno se transforma en un refugio sereno donde cada rincón parece sacado de una postal báltica. La nieve suaviza los contornos de sus edificios históricos, mientras el aire frío aporta una claridad casi cinematográfica a los paseos. Al recorrer sus avenidas y callejuelas, uno descubre cafés acogedores donde calentarse las manos con una bebida humeante, así como museos singulares que revelan el espíritu creativo y ligeramente excéntrico de la ciudad.

La gastronomía lituana, contundente y reconfortante, acompaña perfectamente esta atmósfera invernal: sopas calientes, panes oscuros y platos que invitan a quedarse un rato más. Durante la temporada festiva, Kaunas mantiene un encanto discreto y auténtico, alejado del bullicio turístico, donde las luces, los mercados y las tradiciones locales crean una sensación de celebración íntima y profundamente arraigada. Esta ciudad fue la capital de Lituania en la época medieval, que se convirtió en una fortaleza bajo el Imperio ruso, que en la década de los 20 experimentó un espectacular crecimiento.

Otras ciudades de España que tendrán una ruta con Kaunas por Navidad con Ryanair serán Alicante, Valencia, Barcelona, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife Sur, Madrid, Palma, Málaga, Sevilla y Santander. En el caso aragonés, Zaragoza nunca ha tenido una ruta regular con Lituania, aunque sí que se han disfrutado en años anteriores algunos vuelos chárter que incluían el típico viaje por las tres capitales bálticas: Vilna, Riga y Tallín.

Varios aviones de Ryanair / PIXABAY

Cabe recordar que tras los recortes de Ryanair, Zaragoza solamente tiene vuelos regulares con la aerolínea irlandesa a Bruselas-Charleroi, Marrakech, Londres-Stansted y Milán Bérgamo. Además, se espera que la popular ruta con Palma se recupere para la temporada de verano y los vuelos se retomarán en abril. Otros destinos a los que se puede viajar desde la capital aragonesa en la actualidad son Roma, Cluj, Bucarest con Wizz Air y las Islas Canarias con Binter.