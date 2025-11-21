De Valencia a Zaragoza por amor a los videojuegos: "Llevamos diez años participando, así que a Zaragoza teníamos que venir"

La Open World Now (OWN) ha 'iniciado una nueva partida' en la Feria de Muestras de Zaragoza este viernes después de durante más de diez años este evento no se haya movido de la ciudad de Valencia. Competiciones en directo, máquinas arcade, simuladores de realidad virtual e incluso guiñote. Se estima que más de 10.000 personas de todas las comunidades visiten este evento digital durante tres días, entre ellos Eva Alcalá y Andrés Pérez, una pareja de amigos valencianos que no han querido perderse la cita y no han dudado en salir de casa para participar un año más en la OWN.

Ambos son fanáticos de los videojuegos desde siempre. "Llevamos yendo a la OWN, la antigua DreamHack, desde hace 9 o 10 años. A esta primera en Zaragoza teníamos que venir sí o sí", explica el él, que conoce a su amiga desde hace 15 años y llevan jugando juntos desde entonces.

Pese a los premios en metálico que pueden ofrecer algunos torneos de la OWN Zaragoza, Pérez comenta que no son muy competitivos. "Jugamos un poco más por las risas que por llegar a un nivel profesional. Si conseguimos alguno, pues eso que nos llevamos para casa", reafirma. Alcalá coincide en este sentido y admite entre risas "que no se les da bien ninguno". La valenciana enumera algunos de sus favoritos, como el League of Legends (LoL), el Valorant o el Rocket League, gustos variados y populares entre la comunidad gamer, aunque no descarta presentarse a algún torneo para intentar rascar algún premio. "Igual nos apuntamos al del Team Fight Tactics (TFT, una modalidad del LoL) como bien ha dicho Andrés, por las risas, pero vaya que no somos competitivos y no tenemos nivel".

Sobre su viaje a la capital aragonesa, Alcalá asegura que no se les ha hecho muy pesado. "Son sólo tres horas desde Valencia. Llegamos ayer (por el jueves), pasamos el día en Zaragoza ciudad y hoy (viernes) ya hemos venido aquí, fresquitos eso sí", explica la joven en una semana en la que las temperaturas han bajado y el cierzo se hace notar. "Acampamos aquí estos días. Hemos traído un montón de mantas por si acaso, pero de momento aquí dentro se está bien", subraya.

Pérez remarca que deciden vivir esta experiencia "sin pensar en ganar" y tan solo en disfrutar, afirmando que lo que realmente les ha traído aquí ha sido la "pasión por los videojuegos".