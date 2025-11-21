Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve el desfile de mascotas más original a Zaragoza por Navidad: qué día será, dónde y cuál es su precio de entrada

Tras un éxito rotundo en diciembre del año pasado, este evento benéfico repite en la capital aragonesa

Un perro disfrazado de Papá Noel

Un perro disfrazado de Papá Noel / ANDY RAIN

Martín Vital

Zaragoza

Tras casi un año después de su aterrizaje en Zaragoza, uno de los desfiles solidarios más originales vuelve a la capital aragonesa para convertir a las mascotas en protagonistas. Se trata del Fashion Pet Christmas, una pasarela que invita a todo aquel que tenga perro a disfrazarles de la forma más creativa posible, eso sí, bajo la consigna de que el disfraz tenga una temática navideña.

Esta iniciativa fue impulsada en el 2024 por el Ayuntamiento de Zaragoza, en lo que la definen como una "divertida propuesta" que tiene un fin benéfico, ya que cada uno de los cinco euros que se pague por entrada irán destinados a ayudar a las asociaciones de las protectoras de animales en la capital aragonesa.

Este evento tendrá lugar el próximo 21 de diciembre en la sala Galve del Auditorio de Zaragoza y además contará con actuaciones musicales y otras sorpresas que se desvelarán el día del desfile.

El año pasado más de 60 mascotas posaron y pasearon con sus disfraces, lo que provocó una "excelente acogida" de la iniciativa por parte del público que estuvo presente.

En paralelo a esto y dentro del mundo animal, el consistorio de la ciudad también va a impulsar una campaña de adopción, cuyos detalles todavía no se han desvelado, pero que aseguran que se darán a conocer "en las próximas semanas".

