Zaragoza, finalista de los premios Ciudad Accesible de la Comisión Europea

Zaragoza ha sido seleccionada por un jurado europeo entre las cinco ciudades finalistas del Premio Ciudad Accessible 2026, organizado por la Comisión Europea (CE) junto con el Foro Europeo de la Discapacidad, según informó este viernes el Ejecutivo comunitario.

“Cada año, el Premio Ciudad Accesible destaca los extraordinarios esfuerzos de ciudades de toda Europa por crear entornos inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad", dijo en un comunicado la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib.

"Este hito no solo celebra los avances logrados, sino que también nos invita a seguir ampliando la accesibilidad para garantizar que todos los ciudadanos puedan participar plenamente en la vida urbana", añadió. Las cinco finalistas, que también incluyen Piacenza (Italia), Rennes (Francia) y Salzburgo (Austria), demostraron, según el jurado, un "firme y constante compromiso con la accesibilidad de la vida urbana para las personas con discapacidad".

"Incluyendo el acceso al entorno construido y los espacios públicos, el transporte público, las instalaciones y los servicios, así como las tecnologías de la información y la comunicación", agregó.

En total se presentaron 51 ciudades europeas de más de 50.000 habitantes. Un jurado de la UE seleccionó a las cinco finalistas, tras una preselección de 18 ciudades llevada a cabo por jurados nacionales.

Esta es la decimosexta edición de los premios, con 73 ciudades galardonadas en los últimos 15 años. La última ciudad en llevarse la medalla fue Viena, la capital austríaca.

La ciudad ganadora recibirá un premio de 150.000 euros, mientras que la segunda y tercera recibirán 120.000 euros y 80.000 euros, respectivamente.

Asimismo, los premios incluyen este año una mención especial a la accesibilidad en la vivienda, "en vista de los desafíos actuales relacionados con la oferta de vivienda en toda Europa", según el comunicado de la CE. Los ganadores se anunciarán en una ceremonia en Bruselas con motivo del Día Europeo de las Personas con Discapacidad, el próximo 5 de diciembre.