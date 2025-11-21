Zaragoza contará con un nuevo Belén gigante por Navidad: esta será su ubicación

Zaragoza sigue apostando por presentar cada año alguna novedad en su programación navideña para sorprender a la ciudadanía. El Parque Grande se ha convertido en un referente de la Navidad en la capital aragonesa transformándose por estas fechas en un escenario mágico. El año pasado se instalaron dos ángeles de diez metros de altura en el puente de los Cantautores, que llevan algunas semanas esperando el encendido navideño del próximo sábado 19 de noviembre.

Una zona verde que ha logrado hacerle la competencia sana al centro de Zaragoza donde la plaza del Pilar sigue siendo el epicentro de la Navidad con su Muestra Navideña, el Belén, su pista de patinaje sobre hielo, el árbol de los Deseos, la casa de Papá Noel o los trineos neumáticos.

La plaza del Pilar se convierte en el epicentro de la Navidad, haciendo llegar la luz y la ilusión a grandes y pequeños. / RUBEN RUIZ

Una de las tradiciones más arraigadas entre los zaragozanos durante la época navideña es acudir hasta la plaza del Pilar para darse una vuelta por el Belén de Judea. Esta espectacular estructura, que se lleva montando desde hace semanas, es la más grande de Europa a tamaño real y reunirá nuevamente más de 100 figuras con la recreación de la tradición y los oficiosos. Cabe recordar que en Aragón existe una ruta del Belén por varios pueblos e incluso algunos como Estadilla se atreven incluso a organizar un Belén viviente.

MONTAJE DEL BELEN DE LA PLAZA DEL PILAR E ILUMINACION PARA LA NAVIDAD EN ZARAGOZA / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Ocho metros de altura

Zaragoza contará este año con un nuevo Belén gigante que promete encandilar a todos los zaragozanos. Se tratará de un Nacimiento luminoso situado junto a la escalinata de la fuente del Batallador del Parque Grande de hasta ocho metros de altura. Este nuevo punto navideño servirá como punto de partida del gran corredor de luces de Navidad de casi 4 kilómetros que comienza en El Rabal al otro lado del Ebro. El Puente de Piedra también contará este año con sus propios ángeles similares a los del Parque Grande, pero con un menor tamaño.

Ángeles de Navidad colocados en la entrada del parque Grande José Antonio Labordeta / Jaime Galindo.

El Ayuntamiento de Zaragoza sigue apostando por el Parque Grande como referente navideño e incluso ha encontrado un sustituto para el espectáculo Luzir. Boreal va a ser un show visual y artístico tratará de crear un "ambiente sorprendente", ya que también contará con más de 40 figuras lumínicas que representarán animales relacionados al frío del invierno.