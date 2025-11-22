La alegría vuelve al Tubo de Zaragoza pese al frío y los andamios: los bares recuperan la normalidad tras declararse un edificio en ruinas
Los negocios de la calle de los Estébanes ya han reabierto tres semanas después de su cierre provisional, al igual que el paso peatonal por la zona
El Tubo de Zaragoza ha recuperado su alegría. Ni las bajas temperaturas, agravadas por el cierzo, ni los andamios han impedido a los zaragozanos salir este sábado al vermú, dando vida de nuevo a la calle de los Estébanes, reabierta este pasado viernes después de que, hace ahora tres semanas, el inmueble que comprende los números 12-14 fuese declarado en ruina inminente por el ayuntamiento, que sigue trabajando en su apuntalamiento antes de su posterior derribo.
Así, si hace una semana ya se logró el levantamiento de la orden de desalojo y cese de actividad para la discoteca Kenbo, El Patio del Plata y la terraza del negocio de hostelería Casa Buisán, desde este fin de semana los ciudadanos ya pueden volver a las terrazas de Casa de Las Migas y Bodegas Almau, tras reabrirse el paso peatonal por la calle que permanecía cortado.
"El Servicio de Inspección Urbanística ha comprobado la excelente evolución de las labores de seguridad y de estabilización mediante apuntalamientos y apeos que se están llevando a cabo en el inmueble afectado, así como de pequeñas demoliciones, que garantizan restablecer la actividad hostelera afectada”, expuso el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, quien detalló que “para dar mayor estabilidad y seguridad a la fachada frontal del edificio, se ha instalado un túnel que permite el tránsito por la calle Estébanes, retomando así la normalidad en el entorno”.
Unos andamios que no han impedido esa vuelta a la normalidad, como demuestran las imágenes que se han registrado ya este mismo sábado desde el mediodía. “En solo tres semanas, hemos conseguido solucionar las incidencias principales de este problema sobrevenido”, remarcó Serrano. La fachada principal del edificio, la que da a la calle de los Estébanes y las terrazas reabiertas, ya está "completamente asegurada y estabilizada provisionalmente".
Conviene recordar que el pasado 31 de octubre, por la tarde, tuvo que precipitarse el cierre de los negocios por esta cuestión. Ya entonces el ayuntamiento, de forma subsidaria, comenzó con la estabilización del edificio, apuntalándolo de forma completa y descargando los elementos y el peso del inmueble, todos ellos con un grado de degradación severo. Pese a que la primera estimación fue que los negocios podrían tardar un mes en reabrir, se han ido reduciendo los plazos.
