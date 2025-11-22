El bar del Hernán Cortés, un referente gastronómico del fútbol base en Zaragoza: "Los vecinos del barrio vienen de propio"

El fútbol base en Zaragoza no sería lo mismo sin los bares. Esto lo sabe a la perfección Óscar Saborit, propietario del bar del club Hernán Cortés y uno de los lugares fetiche para muchos aficionados que deciden empezar el fin de semana con un buen almuerzo en el cuerpo. "Cuando cogí este bar en diciembre de 2021, todavía había restricciones por la pandemia, no me imaginaba que acabaría por convertirse en un pequeño referente dentro de los bares de los campos de fútbol de Zaragoza", confiesa su responsable, un profesional que lleva trabajando 40 años en el mundo de la hostelería.

Desde la llegada de Óscar al club, este pequeño rincón a los pies del Pirulí de la capital aragonesa se ha convertido en un espacio idóneo donde la cocina casera y el buen trato con los clientes se mezclan con el ambiente del fútbol base aragonesa y la gente del barrio, quienes deciden bajar a tomar el vermut cada domingo aunque no sean seguidores de ninguno de los equipos. "El trabajo en este tipo de bares es diferente al resto de negocios hosteleros. Si te organizas bien, trabajas y das un buen servicio, estos establecimientos son muy rentables", explica Saborit que, antes de coger las riendas de este bar, ya estuvo echando una mano años atrás a un antiguo propietario.

Productos de Aragón y el huevo gamba por bandera

Óscar llega al club cada fin de semana a las 6.00 de la mañana para dejar todo preparado antes del primer encuentro. La oferta gastronómica del bar no tiene que envidiar a otros establecimientos. Una carta extensa con bocadillos, raciones o cachopo, un mostrador hasta la bandera de mini bocadillos, tapas, torreznos o bollería y su especial huevo gamba son las señas de identidad del bar del Hernán Cortés donde el producto fresco y de Aragón se impone con solvencia a los congelados.

"Solo trabajamos con productos de la tierra, nada congelado. Lo que más éxito tiene son los huevos fritos, puede parecer algo sencillo, pero no todo el mundo los hace bien. Sobre todo si van acompañados con patata natural", comenta el propietario desvelando que el truco está en freírlos con un aceite de oliva de calidad y que esté bien caliente. Pero esto no es todo.

Bajo el lema "Si algo funciona para qué lo vas a cambiar", Óscar elabora todos los fines de semana un plato especial con mucho esmero que arrasa entre sus comensales. "Los sábados hago un plato del día y lo modifico cada semana. No repito hasta que pasa mes y medio. Ahora en invierno gusta mucho los platos de cuchara. A la gente le encantan los cayos, carrilleras, caldereta de ternasco o codillo", enumera. Sin ningún tipo de dudas, la estrellas del mostrador se la lleva el huevo gamba: "Todos los sábados vendemos 200 o más. Antes los tenía a dos euros, pero un cliente se quejó de que eran caros y lo subí a 2,30".

El huevo gamba es una de las tapas más vendidas. / Laura Trives

Aunque pueda sonar extraño y no sea común en este tipo de establecimientos, Óscar, que se encuentra siempre en la cocina, saca sus dotes de cocinero para sorprender, de vez en cuando, a la clientela con cocina típica de Tailandia. "Una vez al mes, elaboró cocina tailandesa en el plato del día. Suelo elaborar pato al curri al estilo tailandés que se vende como el Cola Cao. Yo hago un plato que lo sumas a toda la oferta que ya hay, es muy completa", argumenta.

Óscar no está solo en esta aventura. Detrás de la barra no fallan su sobrina Patricia y su amigo Jordi, que son los encargados de dar un servicio rápido que tiene encantado a todos los aficionados desplazados hasta el García Traid. Ante la gran afluencia de clientes, el propietario se ha visto obligado a buscar refuerzos para el sábado. "Si en el descanso te vienen 200 personas y atiendas solo a cien, has perdido la mitad de las ventas. Estamos uno en cada lado de la barra y otro en la cafetera. Tienes que ser muy rápido sirviendo", matiza Saborit.

Patricia, Óscar y Jordi el fin de semana pasado en el bar del Hernán Cortés. / Laura Trives

A pesar de todo, hay un tema que merodea la cabeza de Óscar: "Vamos a ver que pasa con las posibles restricciones de la nueva ley del alcohol. Si no nos dejan vender es un problema, aunque con matices. Si dejan beber dentro del bar estás salvado, pero si lo prohíben dentro de las instalaciones ya te han fastidiado".

Regentar un bar de un club de fútbol no va de la mano a que seas un fan del deporte rey en España. Esto le pasa a Óscar que, cada vez que puede, no deja pasar la oportunidad de hacer rabiar a padres y jugadores después de cada encuentro. "El fútbol no me llama la atención. Lo que pasa que soy un chinchón. Les digo que son el equipo Amazon, que están llenos de paquetes", comenta entre risas.