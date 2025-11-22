Olga Gudnikova, la rusa que triunfa gracias a sus vídeos de Zaragoza con IA: “Es una ciudad que invita a ser creativo”.

Se llama Olga Gudnikova y lleva 20 años en España, 12 de ellos en Zaragoza. Aunque en los últimos meses se ha hecho especialmente conocida por los vídeos que sube a su perfil de Instagram, donde da vida a estatuas y monumentos de la ciudad con IA, una forma creativa de expresar el profundo cariño que siente por su ciudad de acogida.

Procedente del este de Rusia, casi en la frontera con China, esta maña de adopción llegó a Zaragoza “por amor”. Mientras disfrutaba de una beca de estudios en Alemania, conoció a su marido, zaragozano. Tras vivir ocho años en Calafell, “la playa de los zaragozanos”, ambos se mudaron a la ciudad natal de él, donde Olga trabaja actualmente como agente de seguros.

“La verdad es que me siento como en casa. Aquí han crecido mis hijos, tengo a mi familia española. Estoy encantada”, asegura Olga, enamorada de España y, en especial, de la capital aragonesa.

Vídeos con IA que emocionan

De carácter inquieto y optimista, Olga ha encontrado en la inteligencia artificial una herramienta perfecta para dar rienda suelta a su creatividad y plasmar su amor por Zaragoza. En sus vídeos, los monumentos y estatuas de la ciudad cobran vida para conversar con humor y ternura sobre la cultura y las costumbres de los zaragozanos.

Desde las esculturas de la Fuente de Goya yéndose de tardeo, al vermú con Ámbar protagonizado por la estatua de César Augusto, a los leones del Puente de Piedra siguiendo el último trend de tejidos a crochet. Una de sus últimas creaciones y de la que, confiesa, se siente más orgullosa por la buena respuesta del público.

Sobre el origen de este proyecto, Olga explica que siempre ha sido una persona muy creativa. “Siempre me ha gustado emocionar, fijarme en los detalles y Zaragoza es una ciudad preciosa, con mucha historia”, afirma. Entre sus rincones favoritos menciona el Pilar, La Seo o La Aljafería. “Yo los veo de otra manera porque no soy de aquí. Igual la gente no se da cuenta, pero a mí me sorprenden”, cuenta.

Creatividad y amor por Zaragoza

Sobre el uso de la inteligencia artificial es sus proyectos, Olga detalla que empezó a experimentar con ella como un juego: “Cuando vi el impacto emocional que tenía en la gente, que se emocionaba mucho al ver mis vídeos, entendí que tenía que seguir por ese camino”.

Olga Gudnikova en el Puente de Piedra con el Pilar al fondo, uno de sus rinconces favoritos. / SERVICIO ESPECIAL

Aficionada a la fotografía, realizó un curso básico de creación de imágenes y vídeos con IA, aunque admite que cada semana surgen nuevas herramientas que le obligan a estar al día y a ser autodidacta.

Lo que nunca cambia es su fuente de inspiración: Zaragoza, una ciudad que “invita a ser creativo”. “Veo el mundo un poco diferente, y Zaragoza me da mucho juego. Es un escenario perfecto para crear esos mundos imaginativos que generan un impacto positivo”, recalca.

Sus vídeos destilan un punto de nostalgia y mucho amor por Zaragoza, siempre desde un punto de visto divertido y a veces satírico. “Es una ciudad que invita a vivir la vida. Me encanta la forma de ser de los maños, aquí me siento como en casa”, afirma.

Una de las cosas que más le sorprendieron al llegar fueron las Fiestas del Pilar, cuando la ciudad cambia totalmente: “Es un momento muy emocionante, incluso para el que no ha nacido aquí”. Aunque si hay una época del año que a Olga también le gusta especialmente es la Semana Santa.

Un proyecto que no deja de crecer

Aunque de momento se centra en publicar vídeos en sus redes, Olga no descarta nuevos proyectos. “Me encantaría apostar por la ciudad y a hacerla conocer fuera”, indica. Algunas cuentas institucionales, como Zaragoza Turismo, ya se han hecho eco de su trabajo, algo que para ella supone “un reconocimiento”.

Así, paso a paso, Olga se ha convertido en una zaragozana más, una nacida a miles de kilómetros del Pilar. “La gente es muy maja, me siento muy querida”, afirma. Su carácter abierto y su facilidad para conectar con los demás (habla cuatro idiomas), han sido claves en este viaje que la llevó de Rusia a Zaragoza y en esa integración en la ciudad que ya siente como propia.