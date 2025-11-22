Recorrido de una noche para repartir abrigo a las personas sin hogar de Zaragoza: "Piden muchos requisitos para entrar a un piso y yo no cumplo con ninguno de ellos"

Cada vez más rostros. Unos sonreían. Otros, no tanto. Y todos decían algo. Adultos y no tanto adultos exponían este viernes por la noche sus caras al aire helador que azotaba Zaragoza para recibir de manos de quienes los visitan cada martes y jueves, los voluntarios de Bokatas y de nuevos colaboradores, sacos de dormir, forros polares, gorros, calcetines, guantes. Todo aquello que uno saca del armario cuando se acerca el invierno con una normalidad difícil de alcanzar para otros. "Tengo artrosis y con el frío es todavía peor", explicaba una mujer mayor que, mientras mostraba la rigidez de sus dedos, agradecía con la mirada los guantes que una joven le regalaba.

Ella vive en un pequeño piso en Zaragoza en el que no tiene electricidad ni gas, lo que la obliga a consumir alimentos precocinados. Hasta hace poco, era asidua al comedor de El Carmen, pero cuenta que ahora ya no puede ir, o al menos no con tanta frecuencia, y que cada vez es más la gente que acude allí. Sus palabras cobran todavía más sentido al levantar la vista y observar que al menos otras seis personas se han acercado a los voluntarios en busca de ropa de abrigo para afrontar la noche en la calle.

Muchos de ellos estaban avisados del Voluntariado Express en distintas ciudades de España. Se trata de un día al año en el que, durante nueve horas, se abre la puerta a recibir recaudaciones que esa misma tarde se invierten en comprar material de abrigo para, durante la noche, repartirlo. En la capital aragonesa lo gestiona Bokatas, entidad que acompaña a personas sin hogar. Antes del reparto se recibe una formación por parte de la entidad.

Un momento del recorrido noctuno del Voluntariado Express. / SERVICIO ESPECIAL

Fue por ese aviso por el que, a pesar de no ser ni martes ni jueves -que es cuando voluntarios y personas sin hogar se encuentran para el reparto de bocadillos y para tener una conversación-, en otro céntrico punto de la ciudad esperaban este viernes noche al menos otros diez hombres en situación de calle. Entre ellos está I., que nada más recibir la ropa de abrigo de manos de los voluntarios se viste el gorro, sonríe y gasta bromas. A sus 62 años, conserva el humor de antaño, y solo se aferra a la seriedad al compartir cuál es su escenario en la actualidad. "El 1 de diciembre me tengo que marchar del piso en el que estoy", indica. Vive allí desde septiembre y lo paga con ayuda de Sercade, entidad a la que acude. Cuenta que son unos 300 euros al mes y asegura que "la habitación es muy pequeña". "Yo no sé todavía ni cuánta gente vive ahí. Vamos entrando y saliendo, no sé cuántos estamos", expone.

Explica que este mes ha tenido problemas con la persona que le alquila el piso por cuestiones económicas y de convivencia. "Dice que hay pelos en la ducha pero yo ni siquiera me ducho allí. Estamos mucha gente", comparte. Así que, finalmente, el día 1 se tiene que marchar. Su temor es no encontrar dónde quedarse, pues admite ser consciente de que la situación actual es complicada porque cada vez hay más personas en la calle y los recursos habitacionales estables están completos en su mayoría. "Piden requisitos como tener determinada cantidad de ingresos, ser trabajador, ser estudiante...", enumera entre otras condiciones para añadir: "Yo no cumplo nada de eso".

"Sin el padrón no te dan nada"

Su otro gran problema es el padrón. Hasta ahora, él estaba empadronado en Sercade, pero desde que a finales del mes de octubre se prohibiera a las entidades la posibilidad de censar a personas sin hogar en sus locales, está "desamparado". "Sin el padrón no te dan nada. No te alquilan un piso, no te dan ayuda, nada", remarca. Para tratar de buscar alguna solución a la situación que tiene por delante, la próxima semana acudirá con su trabajadora social a un centro municipal de los Servicios Sociales para tratar de hacer este registro.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explicaron que este verano había cerca de 1.900 personas empadronadas en oenegés y solo se conocía el paradero de unas 500, lo que desvirtúa el padrón e impide conocer la realidad social a la que deben hacer frente las entidades y el propio consistorio, por lo que se tomó la decisión de que estas personas solo podrían empadronarse en el albergue, en la Casa de las Culturas o en los centros municipales de los Servicios Sociales, no en las asociaciones.

Es esta la realidad a la que se enfrenta I., que todos los miércoles acude a sus ensayos con la compañía de teatro Caídos del Zielo porque le gusta actuar y es lo que le permite evadirse durante unos minutos. "Tuve problemas de alcohol, pero hace mucho tiempo ya que no bebo", celebra, y reconoce que no es fácil. Por eso, teme la situación de sinhogarismo más cruda. "No sé si podría dormir en la calle y luego ir al teatro, por ejemplo... Me daría, no sé, algo así como vergüenza...", reconoce. Pero retoma su humor, vuelve a sus bromas, sonríe de nuevo. Mira a su alrededor, donde cada vez hay más rostros que son conocidos para él. Cerca de una veintena de personas sin hogar en solo una zona de la ciudad. Y unas sonreían y otras, no tanto. Y todas decían algo.