Así es la tercera casa a la venta más cara de Zaragoza: un chalet con piscina y pista de tenis por casi 1,2 millones

La vivienda es el problema que más preocupa a todos los españoles. Mientras miles de personas tienen muchas dificultades para afrontar todos los gastos que conlleva mensualmente ser propietario o inquilino de una casa, el mercado inmobiliario de la vivienda de lujo vive uno de los mejores momentos que se recuerdan. Se trata de chalets de ensueño con piscina, pistas deportivas inseridas en urbanizaciones de lujo donde la seguridad y la privacidad de los propietarios está por encima de todo.

Zaragoza es una de las ciudades de España con uno de los mercados inmobiliarios más interesantes porque el demandante de vivienda puede encontrar ofertas de todo tipo. Hay viviendas a un precio asequible, cada vez menos, en los barrios más populares como Delicias, San José, Torrero o El Rabal y también otras mucho más modernas en zonas que se han puesto de moda en los últimos años atrayendo a las familias más jóvenes: Parque Venecia, Miralbueno o Valdefierro.

La vivienda de lujo de Zaragoza se concentra básicamente en tres zonas: Centro, Montecanal y Casablanca. Los pisos del centro de la ciudad tienen un gran tamaño, son más antiguos y su alto precio también incluye la localización. Montecanal y Casablanca, situados a muy pocos metros de distancia, son barrios más parecidos donde predominan los chalets y unifamiliares dentro de urbanizaciones privadas, aunque también hay algunos bloques de pisos muy bien valorados.

Vista aérea de Montecanal, en Zaragoza, en una imagen de archivo. / Jaime Galindo

Chalet con piscina y pista de tenis

Echando un vistazo al Idealista se encuentra la tercera casa a la venta más cara de Zaragoza en una zona mucho menos conocida por la ciudadanía. Se trata de un chalet independiente de 320 metros cuadrados situado en una parcela de 2.000 m2 con piscina privada y pista de tenis. La casa, situada en la urbanización Pinarcanal a las afueras de la ciudad, se vende por 1.190.000 euros.

El chalet, distribuido en dos plantas, cuenta con seis dormitorios, tres baños y armarios empotrados que optimizan el espacio. La cocina es ideal para los amantes de la gastronomía ya que podrás elaborar todas tus recetas para los amigos que podrás acoger en el amplio salón. La vivienda también cuenta con un garaje para dos coches y una bodega que otorga un espacio más íntimo.

Pista de tenis de la casa a la venta en Zaragoza / idealista

La espectacular piscina da paso a un acogedor jardín con sombra ideal para comer con buen tiempo. El chalet también tiene una terraza en la primera planta con sillas y mesas donde podrás leer, reunirte con tu familia o amigos. Además, tal como recuerda la inmobiliaria hay espacio para edificar otros 320 metros.