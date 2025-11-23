A fondo | Zaragoza, epicentro logístico del Black Friday

El Black Friday se ha convertido en el mayor reto logístico del año en España. La campaña, que se extiende hasta Navidad, ya no es un pico transitorio: se ha transformado en una temporada completa, marcada por la anticipación de compras y la exigencia de un servicio rápido y flexible. En este contexto, Zaragoza se consolida como un hub estratégico, capaz de absorber la presión operativa gracias a su infraestructura, su conectividad y su apuesta por la innovación.

Según datos de la patronal UNO, en apenas cinco años los envíos online han crecido un 240%. Para esta campaña se prevén 125 millones de envíos, con picos diarios de hasta 5,5 millones de paquetes, lo que exige una planificación milimétrica y una capacidad tecnológica sin precedentes.

La clave del liderazgo de Zaragoza frente al Black Friday está en Plaza, la mayor plataforma logística de Europa, con más de 13 millones de m² y una conectividad multimodal única: carretera, ferrocarril y aeropuerto de carga. Empresas como Amazon, Inditex, DHL, Dascher, GLS, Decathlon, Grupo Sesé o Carreras han elegido Zaragoza para sus operaciones y, de cara a Black Friday, refuerzan sus plantillas y aprovechan el potencial de la automatización para gestionar un gran volumen de pedidos en tiempo récord.

El Black Friday confirma que la tecnología es clave en logística. Las empresas confían en la inteligencia artificial y la analítica de datos a lo largo de toda la cadena de suministro, en funciones que van desde la previsión de la demanda hasta la planificación de rutas y la entrega a comercio minorista y domicilio. Específicamente la última milla supone un desafío adicional, ya que aúna las necesidades de habitabilidad de la ciudad (menos contaminación, congestión y ruido), las expectativas del consumidor y la búsqueda de eficiencia y rentabilidad del sector.

Zaragoza no solo lidera la gran escala, también innova en la última milla. La ciudad participa en el proyecto europeo DISCO, que ha instalado un microhub en el Mercado de San Vicente de Paúl. Este espacio está basado en la solución Discoproxi, que aprovecha espacios urbanos existentes para reconvertirlos en pequeños centros logísticos o microhubs. Desde allí se consolidan entregas y se distribuye con vehículos eléctricos ligeros, integrando datos en tiempo real para reducir emisiones y optimizar rutas. El objetivo último de DISCO es escalar esta red de microhubs, alineada con los principios de Internet Física.

El Black Friday es el espejo donde se refleja la transformación de la logística. Zaragoza demuestra que la clave frente a este desafío no reside únicamente en la escala, sino en la adaptación inteligente, combinando macrohubs globales con soluciones urbanas sostenibles como el microhub del proyecto DISCO. Esta capacidad para integrar tecnología, talento y sostenibilidad convierte a la ciudad en un referente europeo.

Según Randstad, la campaña del Black Friday supondrá la contratación en Aragón de casi 3.000 trabajadores. Pero el empleo también evoluciona: junto a repartidores y mozos de almacén, crece la demanda de profesionales en IA y automatización, reflejando la convergencia entre tecnología y personas, en línea con la industria 5.0. Esta evolución 5.0 añade una dimensión social, asignando a la tecnología el rol de potenciar las capacidades humanas en lugar de sustituirlas.

En este sentido, Zaragoza también está posicionada como polo de talento logístico, gracias a instituciones como Zaragoza Logistics Center (ZLC), centro de referencia internacional en formación e investigación en cadena de suministro afiliado al Massachusetts Institute of Technology y a la Universidad de Zaragoza. ZLC ofrece programas máster que conectan la academia con la industria, preparando perfiles capaces de liderar la transformación digital y sostenible del sector. Además, las actividades de investigación de ZLC permiten actualizar periódicamente los planes de estudio académicos, creando un círculo virtuoso que nutre a Aragón de profesionales logísticos.

Estos jóvenes profesionales serán los líderes que deberán abordar los retos del Black Friday del futuro. Las tendencias actuales nos indican que vamos hacia una logística hiperconectada y descarbonizada, protagonizada por el uso de vehículos autónomos y drones para entregas ultrarrápidas, hubs urbanos inteligentes integrados en espacios de datos abiertos, economía circular aplicada a la gestión de devoluciones, así como gemelos digitales para simulación predictiva y prescriptiva.

En la actualidad, el Black Friday pone a prueba cada eslabón de la cadena logística, y Zaragoza responde con una combinación única de infraestructura, tecnología y talento. Pero lo más relevante es que esta respuesta no se limita al presente: Zaragoza es hoy el laboratorio donde se ensaya la logística del mañana. La ciudad se posiciona para liderar la transición hacia modelos más ágiles, colaborativos y descarbonizados, donde la inteligencia artificial, los hubs urbanos inteligentes y la economía circular serán protagonistas.

En definitiva, Zaragoza no solo afronta con éxito el Black Friday: lo convierte en una oportunidad para anticipar la logística del futuro.