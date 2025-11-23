El precio de viajar en el puente desde Zaragoza: "No es barato, no"

El puente de la Constitución es una fecha solicitada para hacer una escapada desde Zaragoza, y los datos de este año muestran que los precios reflejan esa alta demanda. La mayoría de los viajes a destinos europeos ya están prácticamente completos, y las tarifas disponibles para estas fechas muestran que organizar un viaje requiere reservar con antelación y asumir precios elevados.

Entre los destinos más buscados y sus precios destaca, por ejemplo, un desplazamiento desde Zaragoza hasta Bratislava para ver sus mercadillos de Navidad con salida el 5 de diciembre y regreso el día 8. Los paquetes parten de 1.195 euros por persona. Esta escapada permite recorrer los mercados tradicionales de la capital eslovaca y disfrutar del ambiente navideño en sus calles históricas.

Tampoco baja de los 1.185 euros por persona una visita completa a Viena, del 5 al 8 de diciembre. La capital austríaca es un destino solicitado por los zaragozanos. Un poco más económico sale un desplazamiento relámpago de Zaragoza a Estambul del 4 al 8 de diciembre. En este caso el precio de partida son los 895 euros por persona. Aunque es un destino diferente a los clásicos mercadillos europeos, combina historia, cultura y gastronomía, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan una escapada más exótica.

Estos precios muestran que el puente de la Constitución no es barato y que las escapadas navideñas requieren planificar con antelación. La alta ocupación evidencia que la mayoría de los paquetes están prácticamente completos, reflejando la presión del mercado. "No es barato, no. Desplazarse estos días es complicado si no lo has previsto con antelación. El tema del precio está ahí, pero la demanda es alta y los operadores lo saben", explican desde las agencias cuestionadas.

Precios variables

Aunque no se trata de ofrecer viajes, los datos del puente sirven para tener una referencia clara de lo que cuesta viajar desde Zaragoza en diciembre, y cómo los precios varían según el destino y la fecha. Para quienes valoran la experiencia de la Navidad en Europa, estos números ayudan a tomar decisiones realistas sobre presupuesto y disponibilidad. Otro ejemplo ilustrativo de cómo cambia el precio según las fechas es Andorra. Durante esos días festivos, una noche de hotel en el país vecino puede costar entre 137 y 145 euros por persona, una cifra que refleja la fuerte demanda y el tirón turístico de estas fechas.

Sin embargo, basta con mover el viaje unos días fuera del puente para notar la diferencia: el precio baja a entre 114 y 125 euros por persona y noche. Es el mismo destino, el mismo tipo de alojamiento y el mismo desplazamiento particular; pero el bolsillo respira. La comparación deja claro que viajar fuera de los festivos sigue siendo una opción económica. Este pequeño ejemplo demuestra cómo el calendario influye directamente en el presupuesto y por qué planificar con flexibilidad puede suponer un ahorro considerable para quienes buscan una escapada en diciembre.

Viajar entre Madrid y Barcelona en septiembre de 2025 fue, de media, un 40% más caro que en el mismo mes del año anterior. Así lo recoge un informe de Trainline, la plataforma independiente de reservas de tren y autobús, que apunta a un encarecimiento notable en una de las rutas más transitadas del país.

En el caso de Zaragoza, la subida también se deja sentir: los precios han aumentado entre 20 y 23 euros de media, una diferencia que para muchos viajeros ya supone replantear horarios o buscar alternativas más económicas. Y es precisamente en los horarios donde se aprecia la mayor variación. En estas rutas, madrugar sigue siendo la llave del ahorro: los billetes más tempranos suelen ser los más baratos, igual que ocurre con las últimas salidas del día.