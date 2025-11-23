El PSOE critica a Azcón y Chueca por su "falta de planificación" en los nuevos desarrollos urbanísticos de Zaragoza

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha criticado “la falta de planificación” del PP en los nuevos desarrollos urbanos de Zaragoza, como los de Distrito Sur, al "no asegurar los servicios públicos esenciales, como centros de salud, centros educativos, cívicos, deportivos, bibliotecas o conexiones adecuadas de transporte público".

Cihuelo ha recordado que "los Gobiernos de Chueca y Azcón están apostando por un crecimiento demográfico en determinados barrios de Zaragoza, como los de Distrito Sur, como Rosales del Canal y Arcosur, pero también San José, La Jota, Vadorrey, Parque Venecia... con la construcción de muchas viviendas, sin asegurarles a los miles de vecinos que irán allí en un breve periodo de tiempo que vayan a tener una calidad de vida como la que tienen en otros barrios los ciudadanos de Zaragoza”.

La socialista ha señalado, además, que “tenemos la sensación de que el PP está cogiendo los suelos públicos dotacionales, la mayor riqueza que tiene cualquier municipio para equipamientos públicos, para hacer allí vivienda. Son nuestros suelos y Chueca tiene que defender que sean para beneficio de una ciudad humanizada, para que los ciudadanos tengan calidad de vida”.

Cihuelo ha querido dejar claro que “no será el Partido Socialista el que esté en contra de que se construya vivienda, pero lo que no le parece adecuado es que de los suelos públicos, y más si hablamos de los suelos dotacionales, lo que se haga sea masificar un distrito o un determinado barrio sin asegurar los servicios públicos esenciales, que además se deben desarrollar en suelo público”.

Esta “deficiencia” en servicios públicos, ha relatado la edil socialista, lleva a que los habitantes de la ciudad “tengan que recurrir a seguros privados sanitarios si no tienen centros de salud públicos, si no tienen espacios deportivos, tienen que ir los gimnasios privados… porque allá donde la Administración no cumple con su obligación, se abre paso el mercado”.

Por ello, ha criticado al Gobierno de Chueca que, cuando entrega suelo público dotacional al Gobierno de Azcón, “no tengan en cuenta una planificación de servicios públicos. Esos vecinos no tienen que vivir en una ciudad dormitorio, sino en un barrio que les asegure los servicios básicos esenciales”. Ha avanzado que, por las políticas del PP, “Zaragoza se va a quedar sin suelos dotacionales para los equipamientos mientras esperamos que crezca la ciudad hasta 800.000 habitantes. No podemos simplemente construir un ‘aparcamiento’ de personas para cuando terminan de trabajar”

Asimismo, la edila socialista ha lamentado que la Comisión Bilateral Ayuntamiento-Gobierno de Aragón “no está funcionando”, a pesar de que ambas instituciones son del mismo color político. “Es responsabilidad del Ayuntamiento, cuando negocia con el Gobierno de Aragón, defender la singularidad de Zaragoza, tal y como recoge la Ley de Capitalidad. Y eso no lo está haciendo Chueca”, ha concluido.