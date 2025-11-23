Dahlia, el restaurante con un cachopo y cocido únicos en el centro de Zaragoza: "La gente reserva con dos semanas de antelación"

La oferta gastronómica en Zaragoza no deja de sorprendernos y en sus calles podemos encontrarnos nuevos restaurantes. Este es el caso del restaurante Dahlia, ubicado en la calle María Agustín, número 21. Un negocio familiar fundado por dos parejas que soñaban en tener su propio restaurante.

"Era una ilusión que teníamos las dos parejas de socios de montar un negocio, sobre todo dedicado a la hostelería". Cuenta Carlos uno de los cuatro socios fundadores del restaurante. "Todos veníamos del mundo de la hostelería, habíamos trabajado en bares y restaurantes durante muchos años y entonces esa fue la propuesta".

Entre cenas y conversaciones, los cuatro amigos imaginaban su futuro restaurante y debatían cómo llamarlo. Así nació “Dahlia”, inspirado en una flor destinada a florecer muy pronto.

Los comienzos de Dahlia

El local donde se encuentra el restaurante llevaba cerrado desde antes de la pandemia y sin duda, para los cuatro socios, fue amor a primera vista. La localización en el centro es ideal y ya llevan allí un año y medio, más concretamente desde la semana santa del año pasado.

Este proyecto ha sido todo un reto para ellos, invirtiendo todos sus ahorros y muchas horas para salir hacia delante, por ello, tanto Carlos como su mujer y sus socios están muy agradecidos a su familia y amigos por no soltarles de la mano y acompañarlos en todo el proceso. Su filosofía, lo que querían que sus clientes percibieran de ellos, lo tenían claro desde el primer momento. "Pues nosotros sobre todo abrimos con la idea de que fuera todo producto fresco y producto casero".

"Viene mucha gente a comer nuestras patatas fritas porque saben que nosotros las compramos al hortelano, las pelamos, las hacemos, y eso a día de hoy no se puede ver en muchos negocios". "Todo es producto fresco, todo casero, todo lo hacemos aquí en cocina".

Cocido por 15 € y cachopos especiales

Sin duda, cuando hablamos de plato estrella no se puede hablar de uno, aunque Carlos lo tiene claro: lo que les diferencia son sus cachopos. "Dijimos de meterlo en la carta y la verdad que está teniendo muchísimo éxito". Aunque hay otro plato de la casa que nadie se puede perder y tiene un día especial y es el cocido.

"No es tan grasoso como otros, es más suave, tiene todos los ingredientes de un cocido normal y casero". Desvela. Los miércoles son días de cocido y preparan un menú especial por 15 euros con postres también caseros como tartas o flanes. Es tanta la devoción por este plato que la gente reserva con dos semanas de antelación para no quedarse sin sitio.

Restaurante Dahlia / Miguel Ángel Gracia

Los cachopos clásicos cuestan 19 euros y además, uno de los que ofrecen en su restaurante, es el que han presentado al Cachopo Fest. "El año pasado ya nos quedamos con las ganas y como éramos nuevos al final no lo hicimos, así que dijimos este año nos presentamos". Se trata del "cachopo a la napolitana". Además, también tienen el cachopo tradicional, el de cuatro quesos y el de cebolla caramelizada rulo de cabra.

Poniendo el foco en los celiacos

Para ellos es importante que todos los públicos sean bienvenidos a Dahlia, por ello, contactaron con la asociación celiaca aragonesa para crear una carta 100% sin gluten. "Llevábamos ya un tiempo y volvimos a retomarlo, hay que hacer una inversión sobre todo en la cocina y barra. Tienes que tener sitios adaptados y los cocineros hacen una formación desde la asociación".

"Los cocineros cada vez que entra un producto de celiaquía se van a su sitio, se cambia delantal, se cambian guantes, cubiertos y cuchillos o los especiales los lavan, por si acaso. Es una cosa bastante elaborada".

En su menú del día todos o casi todos sus platos son sin gluten. "Igual hay un día que tenemos pasta y es plato no es con gluten free, pero el resto de platos, salsas y todo lo que elaboramos nosotros es casero y libre de gluten". Sus menús constan de cinco primeros y segundos platos, postre, café y bebidas, todo por 15 €. Además, también cuentan con menús especiales de 25, 30 o 35 euros.