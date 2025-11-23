El 'secreto' de la hamburguesa de Cenando con Pablo en la Champions Burger de Zaragoza: "Es una evolución de la Luxuria"

Apenas nueve meses lleva la food truck de Pablo Cabezali, archiconocido en el mundo gastro de las redes sociales como Cenando con Pablo, recorriendo España con la Champions Burger, pero han sido más que suficientes para encontrar otro match en su vida profesional: el de llevar su propia hamburguesa a cada una de las ciudades en las que llegue esta competición. Hasta el 30 de noviembre, una de esas paradas es Zaragoza.

"Ha sido un éxito. Ha tenido una acogida y un feedback muy bueno y la gente está valorando el producto de calidad que ofrecemos", resume el propio Cabezali desde su coche volviendo a Madrid desde Galicia, donde ha estado grabando nuevos vídeos. Este pasado sábado cogió un vuelo a Australia.

En la capital aragonesa, aunque todavía resta una semana de pugna en la Champions de las hamburguesas, que en esta ocasión cobija Puerto Venecia, las cosas les están "yendo bien" con La Elegida, aunque todavía sin poder dar cifras. El récord de ventas lo tienen en 16.666 hamburguesas en Barcelona, aunque la media está entre las 5.000 y las 10.000, una horquilla amplia porque influye "la duración" de cada evento y del tirón que tenga en cada ciudad.

El secreto de La Elegida

La food truck de Cenando con Pablo ha competido a dos bandas en estas semanas. En Leganés y en la capital aragonesa, en la modalidad Off the road. Aquí, la apuesta es La Elegida, una hamburguesa de carne de vaca y buey madurado durante más de 100 días, fat bacon glaseado, caramelo de buey y pistacho, queso cheddar, salsa The Ox, mermelada de cecina y mayonesa de tuétano casera.

Cada una de las 3 propuestas que tienen en cartera -Luxuria, que fue la primera; La Original y La Elegida- han nacido de la misma manera. "Este proyecto lo montamos con mis socios, que son el restaurante Beluá, de Mislata (Valencia). Ellos aportaron ideas y el producto, hicimos mucho testeo y al final fue por consenso. El enfoque fundamental son las ventas", explica.

En el resultado final, comenta, juega un papel fundamental a dónde van destinadas. "En un restaurante, la gente va y elige lo que quiere de la carta. Aquí es una única hamburguesa por food truck. O haces un producto atractivo a la vista o estás en desventaja", asegura. Y ese, defiende, fue el hándicap que tuvo su primera creación. "La primera, Luxuria, estaba súper rica, pero el problema que había era que no era tan atractiva y costaba más que la gente se animara a probarla", reconoce.

Una enseñanza que ha aplicado a su candidata en Zaragoza: "La Elegida es una evolución de Luxuria. La salsa de Ox y el pistacho llaman más la atención, por ejemplo. Le hicimos un lavado de cara para que fuese más llamativa". El tiempo dirá si la nueva propuesta ha convencido al público mientras en el horizonte la camioneta de Cenando con Pablo ya prepara su siguiente parada, Barcelona.