Una vecina de Zaragoza denuncia la presencia de ratas en el entorno de la avenida Navarra: "Pasean a sus anchas"

La presencia de ratas en la vía pública en Zaragoza vuelve a escena. Esta vez, a través de la denuncia de una vecina de la avenida Navarra y dirigida a la alcaldesa Natalia Chueca, en la que critica varios aspectos que han generado, dice, un ambiente de "insalubridad". En el caso de las ratas, asegura que "pasean a sus anchas" en una plaza de la zona y aprovecha para mandar un mensaje a la regidora: "Le agradecería que no barran bajo la alfombra".

En el escrito, en el que empieza agradeciendo al ayuntamiento la reforma de la avenida, aunque piden que "no se olvide la fase 3". La vecina lo argumenta en base a las "graves inundaciones" que se producen en algunos garajes y que "se solventarán cuando adecuen los desagües de la fase 3". En ese punto, pasa a denunciar los "problemas reales y actuales".

"En la entrada del parque Castillo Palomar, que hay entre dos comunidades de vecinos y que se habilito con una rampa , zonas verdes y bancos, tenemos un grave problema de insalubridad. Se han asentado de manera permanente personas sin hogar, que hacen sus necesidades en las inmediaciones de nuestro garaje y en ocasiones los transeúntes presencian escenas obscenas. A lo que se añade que es paso obligatorio de familias y menores para asistir al colegio e instituto", suscribe la vecina, quien detalla que las ratas han proliferado precisamente en ese entorno.

En esa línea, denuncia que la plaza y la entrada al parque "antes era utilizada por personas mayores para pasear y sentarse. Y por niños con su bicicletas y juguetes. Ahora nadie la utiliza , puesto que no es agradable ni salubre estar ahí con la cantidad de ratas que hay". Es por ello que, prosigue, "como vecina de la comunidad situada al lado de esta entrada al parque y futura madre, le encomiendo (a Chueca) encarecidamente que ponga solución al problema. Me gustaría que como yo lo disfrute en mi infancia, mi futuro hijo o hija pueda disfrutar del parque Castillo Palomar".

Y añade: "En distintas ocasiones, ha anunciado futuras reformas del parque Castillo Palomar. Quizás sea el momento de que las acelere. Dado que la entrada de la que le hablo, es lo primero que se ve cuando se sale de la estación Delicias. Y actualmente , lo primero que se ve son ratas y suciedad".