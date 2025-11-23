Los viajes 'low cost' desde Zaragoza, un lujo del pasado: "Un vuelo a Milán puede costar 300 euros"

Viajar low cost desde Zaragoza se ha vuelto cada vez más complicado. Los precios están subiendo y las ofertas realmente económicas son cada vez más escasas. La pandemia provocó un aumento generalizado de la demanda: todo el mundo quiere viajar, e incluso destinos pequeños o poco turísticos en la región registran alta ocupación. Esto ha encarecido vuelos, trenes, hoteles y otros servicios turísticos.

En el seno del sector turístico recorre ya una expresión que refleja el momento actual que está atravesando: cada viaje que sale adelante hoy es como subir el Everest. "Encontrar disponibilidad, que los precios no se disparen y que todo salga bien es un reto mayúsculo. Todo está muy caro", explica Diego Villa, experto en viajes de Azulmarino.

En cuanto a las aerolíneas low cost, estas ya no solo transportan a jóvenes o mochileros; también viajan empresarios y profesionales. Compañías como Ryanair, EasyJet, Vueling o Volotea han ampliado sus rutas y su área de influencia. Esto ha hecho que los billetes no siempre sean tan baratos como antes. "Un vuelo desde Zaragoza a Milán con Ryanair puede costar 250-300 euros. Ya no es lo que antes se entendía por low cost", matiza.

Algunas compañías ofrecen paquetes sorpresa o vuelos chárter, como Volotea, que opera principalmente en temporada alta y no mantiene rutas regulares todo el año. Esto limita la disponibilidad y aumenta la exposición a retrasos o cancelaciones. Las compañía de bajo coste se han hecho con rutas que antes ofertaban Iberia, Lufthansa, Air France o British Airways y han consolidado su exclusividad en muchos destinos.

Los recortes de compañías como Ryanair en sus rutas desde Zaragoza también ha sido un golpe directo al modelo low cost. Al reducir tanto su capacidad, la aerolínea da menos opciones. En este sentido, la subida de las tasas aeroportuarias por parte de Aena ha sido citada por Ryanair como una de las razones principales para esos recortes.

El efecto se traslada a los servicios

El concepto low cost también se ha trasladado a los servicios: hoteles y aerolíneas simplifican prestaciones, ofreciendo lo esencial, pero eliminando extras. "Ahora llegas a un hotel y, en lugar de todos las comodidades, productos o servicios adicionales que había antes, encuentras lo mínimo. Si necesitas algo más, lo tienes que solicitar en recepción. Están tirando hacia lo low cost, pero pagando precios que ya no son bajos", añade.

El AVE también ha experimentado subidas de precio. Los billetes baratos, como los de campañas antiguas a 9 euros, prácticamente han desaparecido. Desde Zaragoza, conseguir un billete económico a Madrid, Barcelona o Sevilla requiere reservar con meses de antelación y en horarios muy concretos.

Un AVE parado en la Estación Delicias de Zaragoza. / JAIME GALINDO

En transporte por carretera, el autobús sigue siendo una opción más asequible, aunque las rutas principales desde Aragón, como Zaragoza-Barcelona o Zaragoza-Santander, están monopolizadas por grandes compañías. Esto permite fijar precios altos con poca competencia. También existen ayudas del Gobierno, que han hecho que algunos trayectos en autobús sean prácticamente gratis para menores de 30 años, pero fuera de eso, las grandes rutas están muy controladas y los precios se mantienen.

Factores

La situación del turismo y los viajes low cost en Aragón combina alta demanda, limitación de rutas, consolidación de compañías y servicios simplificados. Todo ello ha encarecido significativamente el coste de viajar, reduciendo la disponibilidad de opciones realmente económicas tanto en vuelos, trenes, autobuses como en alojamientos.

Javier Ariza, vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón y responsable de Viajes Zanzíbar, apunta que siguen existiendo servicios como los vuelos tipo low cost, pero en general ese bajo coste se relaciona muy directamente con el bajo nivel de las prestaciones: "Si vuelas sin servicios añadidos que ofrecen comodidad, o reservas un coche de alquiler sin paquetes, por ejemplo de seguros completos, eso revierte en un precio más bajo".

Además, incide en que viajar en fechas de menor demanda, en principio, implica poder disponer de tarifas mejores: "Recomendamos siempre que se pueda hacer reservas con tiempo. En las agencias disponemos de tarifas que permiten hacer bloqueos de servicios con mucha antelación sin gastos por cancelarlos a posteriori". Ariza, a pesar de no manejar datos concretos, "dado que es complicado tasarlo", tiene la sensación de que los servicios de viajes en general "puede que se hayan incrementado".