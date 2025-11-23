Zaragoza busca potenciar el turismo con una nueva web basada en la IA

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación el diseño de una web basada en Inteligencia Artificial para mejorar la promoción turística de la ciudad y la experiencia de los visitantes. Con el nombre ‘Zaragoza, destino experiencial’, esta herramienta busca abordar todaslas etapas del viaje, el antes, durantey después, y proporcionar la información relevante en funciónde los intereses de cada turista.

El proyecto, que forma parte de la la estrategia municipal de modernización y digitalización de los servicios turísticos, ha salido a licitación por un importe de 120.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 75 días, una vez adjudicado. Se financiará en su totalidad con fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

La aplicación reunirá, en una única plataforma, información actualizada sobre monumentos, museos, rutas culturales, eventos, transporte público, alojamientos y gastronomía, facilitando la planificación del viaje y reduciendo la sensación de saturación informativa que sufren muchos turistas. Con esta iniciativa, Zaragoza busca consolidarse como un destino accesible, innovador y comprometido con el turismo sostenible.

Entre los objetivos del proyecto, figura impulsar acciones de promoción segmentada, capaces de difundir una oferta turística adaptada a distintos perfiles y motivaciones; diseñar experiencias personalizadas ‘a la carta’; centralizar la oferta turística en un espacio digital único, accesible y reforzar la imagen de Zaragoza como destino diversificado, contribuyendo a una distribución más equilibrada del flujo turístico a lo largo del año.

El formato elegido será el de una web app, que permitirá al visitante accedera recomendaciones en tiempo real, descubrir propuestas adaptadas a su perfil y reservar actividades de manera rápida y sencilla.Además, el diseño incorporará un chatbot basado en inteligencia artificial, capaz de ofrecer atención en 95 idiomas diferentes.

Pantalla interactiva en la Oficina de Turismo

Por otro lado, también con financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ayuntamiento ha sacado a licitación, por un importe de 87.781 (IVA incluido), la instalación de una pantalla interactiva permanente en la Oficina de Turismo de Zaragoza Turismo, en la plaza del Pilar.

El objetivo es que esta pantalla se convierta en el primer contacto del turista con Zaragoza con un contenido que le genere el interés de conocerla. Por ello, la ciudad y sus atractivos turísticos deberán mostrarse de una forma diferente y experiencial, para que este sea el punto de partida para descubrirla.