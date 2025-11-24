Así cambiará la Fuente de Goya de la plaza del Pilar: la reforma mueve las majas y reduce la presencia de agua

La plaza del Pilar de Zaragoza se prepara para una profunda renovación de uno de sus elementos más emblemáticos y fotografiados, la Fuente de Goya, deteriorada por el paso de los años y su "sobreutilización" desde que, hace 35 años, se reformara. Ahora, el ayuntamiento ha encargado la redacción del proyecto previo a su restauración y rehabilitación por 16.819 euros en el marco de un plan director que incluye los principales elementos de la plaza principal de la capital, donde se ha demolido ya el famoso Cubo que albergaba la oficina de Turismo y donde su otra gran fuente, la de la Hispanidad, se someterá a una profunda reforma.

El monumento original de Goya se inauguró en 1960 y fue donado por el Banco Zaragozano a la capital con motivo del 50 aniversario de la fundación de la entidad bancaria. Tres décadas después, en el marco del millonario proyecto de remodelación de la plaza, dirigido por el arquitecto municipal Ricardo Usón, se modificó la disposición del conjunto patrimonial, con la figura de Goya como protagonista, que se acercó al conjunto escultórico y se crearon las actuales láminas de agua, las que con la reforma actual se reducirán.

Ahora, 35 años después, se va a volver a actuar en esta zona de la plaza, dañada por su "sobreutilización". Según el expediente de la licitación, las fuentes, de mármol, han sufrido el peso de "innumerables instalaciones provisionales", apoyándose sobre los vasos "enormes estructuras" que han generado un importante desgaste y daños "irreparables" que han afectado a las esculturas, derivando en roturas y "graves y constantes" filtraciones. De hecho, la fuente se encuentra ahora mismo en desuso.

Tres jóvenes se refrescan en uno de los vasos de agua de la Fuente de Goya. / EL PERIÓDICO

El proyecto, además de su reforma, contempla cambios en la distribución de las esculturas con una nueva disposición de las dos majas y los majos, para que sean más accesibles al ciudadano. El cenotafio de Goya, cedido por la ciudad de Burdeos a Zaragoza en el centenario de la muerte del pintor, se reubicará en el interior del futuro Centro Goya para "una mejor conservación y visibilidad".

El anteproyecto contempla nuevas disposiciones de las láminas de agua, que se reducirán, por lo que se demolerán las actuales. También se prevé reducir una altura del paramento revestido en mármol que cierra los vasos en la calle Don Jaime, sobre el que se soporta una marquesina. Además, se modificará la iluminación de la fuente.

La actuación en este complejo escultórico tan aclamado por los turistas y tan fotografiada incluye la restauración y la limpieza de todos sus elementos. Según el informe municipal, los daños que presentan son de lo más variados. Según se enumeran, acumulan suciedad, restos de deposiciones de aves, de productos de corrosión, grafitis, picaduras o abrasiones superficiales.

Estos trabajos forman parte del plan del Ayuntamiento de Zaragoza en la plaza del Pilar, que pasa por reordenar el espacio público del salón de la ciudad, con la eliminación de dos construcciones que actualmente suponen un obstáculo para los viandantes y una barrera visual que impide el lucimiento de la basílica desde todos los ángulos de la plaza; el Cubo, ya demolido, y la sustitución del edificio cilíndrico que cubre el acceso al aparcamiento subterráneo situado junto a la antigua oficina de turismo por una estructura más liviana y que no ocupe tanto espacio.