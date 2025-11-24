Comienza el 'sorteazo' de Zaragoza para fomentar compras navideñas en el Casco Histórico

Zaragoza ha puesto en marcha una nueva edición del ‘Sorteazo navideño’, una iniciativa del programa ‘Distrito Activo’ del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) para revitalizar esta zona de la ciudad y fomentar el comercio de proximidad.

En total, como ha informado este lunes el consistorio, se sortearán tres premios dotados con 600 euros, 300 euros y 150 euros, para consumir entre los comercios inscritos al programa y señalizados con un cartel del ‘Sorteazo’ en el escaparate.

Para participar es necesario hacer, al menos, una compra en uno de los establecimientos del Casco Histórico adheridos a la iniciativa, entre el 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre, para después cumplimentar un formulario y subir el tique de compra a la web sorteazo.net. Además, no hay límite de participación, con lo que se puede intentar ganar uno de los premios con cada una de las compras que se realicen.

Los premiados estarán asistidos por la responsable del programa, Genel Romero, quien aconsejará a los clientes para canjear el galardón.

En total, 200 comercios toman parte en esta acción y en la edición del año pasado participaron 4.000 personas, una cifra que para el Ayuntamiento demuestra el impacto que tiene esta iniciativa en la consecución del objetivo marcado: dinamizar esta zona de la ciudad a través del pequeño comercio capaz de aportar un producto diferente y diferenciar a unas ciudades de otras.

"Contar con un comercio accesible y cercano aporta vida a los barrios y mejora la calidad de vida de sus vecinos, que en pocos minutos, a veces en la misma manzana, tienen cubiertas sus necesidades", ha apuntado en una nota de prensa el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza.

Esta acción forma parte del programa ‘Distrito Activo’, que nació hace seis años para impulsar el comercio local y dinamizar el Casco Histórico, reconociendo el tesón y la labor de estos pequeños establecimientos que dan vida a una de las principales zonas comerciales y turísticas de la ciudad.