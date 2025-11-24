Un joven de Zaragoza que acaba de comprarse una vivienda con su pareja: "Tuve que dejar los estudios y ponerme a trabajar a tiempo completo"

Adrián Sangüesa, de 29 años y natural de Zaragoza, es la excepción en el complejo mundo de adquirir una vivienda a su edad. Hace algo más de año y medio dio el paso con su pareja (Beatriz, de la misma edad) de comprarse una vivienda. Concretamente, una VPO de la zona nueva de Valdefierro, tras una recomendación de su cuñado. "Lo estuvimos mirando por mucho tiempo y finalmente nos lanzamos. Llevamos ya 13 años juntos y somos conscientes que es un avance importante, además de que es un paso difícil porque te estás hipotecando por 25 o 30 años mínimo", explica a este diario.

En cuanto al precio, Sangüesa detalla que su futura vivienda les saldrá por un total por 227.000 euros y hace cuentas de cuánto les faltará por pagar para cuando les den las llaves de lo que podrán llamar su hogar. "De entrada tuvimos que pagar 20.000 euros a la constructora, más luego tasas mensuales de 770 euros y hace poco, cuando se cumplió el primer año, tuvimos que poner otros 10.000. Todo esto entre los dos, por supuesto. Estimo que cuando hayamos terminado de pagar a la promotora nos faltarán por abonar unos 170.000 euros", concreta el zaragozano, que en principio entrará a vivir en su casa entre junio y agosto de 2026, plazos acordes a "los dos años" que les prometieron.

Destaca que adquirir una vivienda en esta situación es "complicado" a la vez que "raro", debido a que "muchos familiares o amigos no han podido comprarse una casa con esta edad". Pero lo que sin duda ve es que el mercado está "muy inflado" en todos los aspectos. "Está subiendo todo como la espuma. Hace poco, mi pareja me pasó un enlace de lo que estaban pidiendo ahora por las viviendas de protección oficial y han subido unos 15.000 euros en dos años", subraya. La que ellos van a adquirir es de "régimen tasado", es decir, una VPO más cara por posicionamiento o porque les ponen los electrodomésticos, pero aun así, su casa hace un par de años "estaba tasada en unos 185.000 euros sin IVA", cree recordar, algo que evidencia la inflación.

La vida de Sangüesa se ha visto salpicada por la compra de la vivienda, más allá de la economía. "Bea ya estaba como fija en un trabajo cuando decidimos comprar, pero yo estaba estudiando una carrera y trabajando lo que podía. Tuve que dejar mis estudios y ponerme a trabajar a tiempo completo para pagar la casa. Hacer todo eso a la vez me iba a desgastar mentalmente", dice el joven.

El tema de la hipoteca todavía lo mira con cierto desconocimiento y dudas, debido a que no la firman con el banco "hasta 6 meses antes" de que les den las llaves, pero ya van detectando las entidades bancarias que pueden "aportar más a la causa", explica.

Respecto a si han recibido ayuda por parte de sus familias, Sangüesa asegura que entre los dos han pagado la mayoría en esta primera fase de compra, pero que por su parte su padre ha estado ahí. "Él me ayudó con el pago de la primera entrada, unos 1.000 o 2.000 euros. Beatriz tenía más dinero ahorrado, aunque su cuenta quedó bastante justa", comenta ilusionado por entrar a esta nueva etapa de su vida.