Madre e hijo se aventuran y cogen el traspaso de la panadería Dulces Tentaciones en un barrio de Zaragoza: "Tenemos muchas más cosicas que pan"

En el pequeño mercado de Duquesa Villahermosa, más concretamente en el barrio de Delicias, en Zaragoza, entrando por la puerta al lado del número 38, se encuentra una pequeña panadería de barrio de "toda la vida", ahora regentada por Olga y su hijo Jorge.

Aunque el sitio es pequeño las ganas de Olga y su hijo por coger el traspaso de Dulces Tentaciones eran muy grandes. En su barra no faltan las palmeritas, una gran variedad de galletas y otros dulces. Y detrás de ellos, mientras atienden a su clientela, se agotan las diferentes barras de pan, también sin gluten, mermeladas, mieles y magdalenas. Todo ello producto local.

Un cambio a mejor

"Yo en el trabajo donde estaba antes no estaba a gusto y, bueno, estaba mirando alguna cosa por ahí. Y mi hijo también estaba buscando trabajo, entonces, pues me surgió la oportunidad". Relata Olga, vecina del barrio y clienta de toda la vida del mercado y de la panadería. "He venido siempre a comprar este mercado", admite.

Ante una situación de su vida complicada y buscando una nueva oportunidad, llegó la opción del traspaso y no dudó en dar un paso hacia delante y hablar con las exdueñas de Dulces Tentaciones para ser ella la que se quedara con la panadería. "Me enteré de que la traspasaban y como tenía yo un poco de noción de cosas de panadería, pues decidimos embarcarnos en esta aventura". Recuerda como desde este verano, junto a su hijo, regenta este pequeño local, que no dudó en tirarse a la piscina junto a su madre en este viaje.

En imágenes | Panadería Dulces Tentaciones / Laura Trives / EPA

"En un principio era yo, porque estaba buscando yo otro trabajo, pero como a él también estaba buscando trabajo, digo, pues lo mejor aquí los dos y muy bien". La complementariedad entre madre e hijo es evidente y fortalece cada día su trabajo.

Repostería diaria y local

En su escaparate podemos encontrar muchas más cosas que simplemente pan y es que tanto Olga como Jorge apuestan por la bollería de las diferentes localidades de Aragón. "Tenemos mucha repostería de nuestro pueblo, de La Puebla de Híjar". En las estanterías también nos encontramos magdalenas directas de María de Huerva.

Además, su pan es de horno hecho día a día para ellos. "Aquí me lo traen de un obrador propio, del horno de la calle Escosura, es pan todo de masa madre". También cuentan con opción para celíacos. "Tenemos el servicio también de pan sin gluten, que nos lo traen una vez por semana".

En imágenes | Panadería Dulces Tentaciones / Laura Trives / EPA

Pero eso no es lo único que venden, también tienen otro tipo de productos. "Aceite del Bajo Aragón, tenemos mieles del Pirineo, mermeladas... tenemos muchas cositas, aparte del pan".

Un comienzo lleno de apoyo

Desde que asumieron el traspaso, Olga y Jorge, no pueden estar más contentos de que el negocio sea suyo y sobre todo de las personas que cada día van allí a comprar. "La clientela ha seguido, porque como esto estaba funcionando ya, pues entonces la gente ha seguido viniendo igual y han respondido muy bien".

Ahora, lo que madre e hijo desean es que todo vaya igual de bien y que Jorge, en un futuro, pueda seguir con su negocio. "Seguir para adelante aquí los dos, o bien en un futuro, pues que mi hijo se quede, porque le gusta mucho". Así es como Delicias ha seguido teniendo una panadería de toda la vida y Olga y Jorge una nueva oportunidad con "Dulces Tentaciones".