El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente

Los pabellones deportivos municipales de Zaragoza no dan más de sí. Los problemas logísticos son una constante para los distintos clubes de la ciudad, de disciplinas de lo más variadas, que les llevan a tener que organizarse minuciosamente para poder repartir el enorme volumen de competiciones, profesionales y no profesionales, sénior y amateur, que se desarrollan cada fin de semana en la capital aragonesa. Y, con los entrenamientos, más de lo mismo. Pero ese encaje de bolillos no es el único reto al que se enfrenta Zaragoza en los próximos años.

Es ahí donde emerge el nuevo Centro Deportivo Municipal (CDM) Sur, que se ubicará en el límite entre Valdespartera y Arcosur y que contará, según el proyecto con el que trabaja la adjudicataria, Enjoy Wellness, con un pabellón que tendrá una capacidad que rondará los 1.000 espectadores, colándose así en el top 3 de la ciudad, tan solo superado por el Príncipe Felipe (más de 10.000 asientos) y el saturado Siglo XXI. Por detrás quedará otro de los enclaves deportivos de referencia, el polideportivo igualmente saturado de La Granja.

En cualquier caso, esta nueva infraestructura municipal no se estrenará hasta 2027. Esa es la previsión con la que se trabaja en estos momentos, con las obras a punto de iniciarse. De hecho, según ha podido saber este diario, la intención es que la licencia de obras se apruebe en el próximo Consejo de Gerencia de Urbanismo, programado para principios de diciembre. Aunque Enjoy obtendrá unos días antes la novedosa licencia urbanística exprés, que se tramitará en breve y habilitará la construcción hasta cota cero (movimiento de tierras, cimentación, etc.).

El coste de los trabajos recaerá mayoritariamente en la propia empresa adjudicataria, que obtendrá la cesión del derecho de superfice para los próximos 73 años, fórmula jurídica que se replicará en las reivindicadas piscinas de La Almozara, por las que Enjoy también puja con otra cadena de gimnasios, Forus. En el caso del CDM Sur, se ultiman ahora los detalles de la licitación de las obras, que estarán cofinanciadas junto al Ayuntamiento de Zaragoza. En ese sentido, la explotación de los usos deportivos la tendrá Enjoy a cambio de un canon de dos millones de euros, algo más de 27.000 euros anuales. La construcción, por su parte, rondará los 18 millones de euros, cinco de ellos aportados por el consistorio.

Interés de los clubes

La intención de Enjoy Wellness es ejecutar todas las instalaciones de una vez y, si se cumplen los plazos previstos, que el nuevo CDM Sur pueda inaugurarse en el primer trimestre de 2027. A pleno rendimiento, creará 45 empleos directos y contará, además del pabellón, con cuatro salas dirigidas, piscina semiolímpica, spa y vaso de aprendizaje, dos vestuarios, ludoteca y una sala de actividades para niños, zona de actividad exterior , una gran sala fitness de más de 1.100 metros cuadrados, seis pistas de pádel (cubierto y descubierto), piscinas exteriores, un solárium y una zona de juegos exterior, además de 130 aparcamientos para abonados.

Recreación aérea, que en el diseño final podría cambiar, del CDM Sur, que se ubicará sobre la avenida Casablanca. / EL PERIÓDICO

Pese a su lejanía con el centro de la ciudad, ya hay varios clubes interesados en poder desplazar a sus equipos a las nuevas instalaciones deportivas de Valdespartera, aunque algunas fuentes municipales aclaran que todavía no ha habido contactos. Lo que sí es cierto es que la sobrecarga de competiciones y entrenamientos en pabellones como el Siglo XXI o La Granja convierte al CDM Sur en un caramelo para muchos.

En ese sentido, tendrán preferencia, a la hora de competir, los clubes de mayor categoría, independientemente de la disciplina deportiva en la que jueguen. En este caso, sí deberán pagar un alquiler municipal (ampas y entidades sociales podrán usar las instalaciones de forma gratuita), como sucede en el resto de instalaciones municipales, pese a que en este caso la explotación sea privada.

Sea como fuere, la llegada del CDM Sur permitirá descongestionar otras zonas de la ciudad, aunque los responsables del propio proyecto reconocen que, con la población actual en la zona, está "sobredimensionado". Es una iniciativa, por tanto, ligada al crecimiento y la expansión de Arcosur, donde existe el objetivo de completar el barrio con 70.000 habitantes en 2035. Tampoco es casual su ubicación, sobre la avenida Casablanca y colindando con los futuros campos de fútbol del Hernán Cortés.

Un ojo en el Parking Norte

En cuanto a los plazos, cabe matizar que, al estrenarse a principios de 2027, las competiciones llegarían ya para la siguiente temporada. Es decir, la 2027-2028. Asimismo, los clubes deportivos de la capital aragonesa tampoco pierden de vista el porventir de la prometida Ciudad Inteligente del Deporte, uno de los proyectos estratégicos anunciados por la alcaldesa Natalia Chueca y que se encuentra en stand by, ya que está proyectada en los suelos del Parking Norte de la Expo, donde ahora se encuentra el Ibercaja Estadio.

Con todo, la intención sigue siendo la de construir ahí en el futuro, junto al campo modular (que se quedará con una capacidad más reducida, de unos 5.000 espectadores), un pabellón polideportivo. Se trata de una proyección a medio largo plazo, para la que todavía no hay proyecto, pero en el consistorio sí reconocen algunos trazos del boceto inicial. En lo que concierne a los clubes zaragozanos y a la sobrecarga en la ciudad, el futuro pabellón del Parking Norte, en el Actur, estará orientado a la tecnificación, no a la competición, aunque algunas fuentes consultadas por este diario también reconocen que serviría igualmente para aliviar la situación.