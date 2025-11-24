No habrá vuelo de Ryanair a Lituania desde Zaragoza por Navidad

Ryanair anunció el pasado viernes todas las escapadas que tenía programadas desde España para el próximo mes de diciembre con la Navidad en el horizonte. A pesar de haber eliminado rutas y recortado plazas de muchos aeropuertos del país por el conflicto con Aena, la aerolínea irlandesa volvía a apostar por volar desde territorio nacional a nuevos destinos como Lituania.

Zaragoza era una de las ciudades agraciadas del nuevo plan de Ryanair con un vuelo a Kaunas del que se desconocía la fecha y los horarios. Una noticia que era muy bien recibida entre la ciudadanía aragonesa que ha visto como la aerolínea irlandesa recortaba hasta el 45% de sus plazas desde el aeropuerto de Garrapinillos eliminando algunos destinos muy populares como París Beauvais, Fez o Santiago de Compostela.

El supuesto nuevo vuelo de Ryanair iba a unir por primera vez la capital aragonesa con la segunda ciudad más importante de Lituania, un destino que se transforma por completo por Navidad con mercados navideños y la nieve como habitual protagonista. Algún zaragozano sí que había volado hasta Vilna en un chárter como colofón a un tradicional viaje por las tres capitales Bálticas tras visitar Riga y Tallín.

Sin fecha y sin aparecer en la web

Tras anunciar el nuevo vuelo para finales de diciembre, muchos zaragozanos acudieron a la página web de Ryanair a consultar la información que faltaba y se vieron sorprendidos con que solamente se podían comprar los habituales vuelos regulares a Marrakech, Milán-Bérgamo, Bruselas-Charleroi o Londres-Stansted.

Se trataba de una situación realmente extraña porque la compañía permite comprar los billetes para sus vuelos con mucho tiempo de antelación y no había ningún indicio de un vuelo a Lituania. En el caso de Zaragoza, ya se pueden comprar vuelos para la ruta de Palma, eliminada en invierno, y que se recuperará en abril para la temporada de verano.

La agencia de comunicación que mandó la nota de prensa de Ryanair ha confirmado que había un error humano en el texto que incluía a Zaragoza como uno de los aeropuertos desde donde se podía volar hasta Kaunas. Además de la capital aragonesa, Valencia, Barcelona, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife Sur, Sevilla, Santander también se 'quedan' sin el vuelo hasta la segunda ciudad más importante de Lituania. Kaunas mantiene hasta cuatro rutas regulares con España: Alicante, Madrid, Málaga y Palma.

Los otros chárter

Los vuelos chárter triunfan entre los zaragozanos que buscan vuelos con ida y vuelta desde la capital aragonesa sin la necesidad de desplazarse hasta Madrid y Barcelona en fechas muy señaladas como puentes o vacaciones escolares cuando el precio del transporte ferroviario sube.

La oferta de vuelos chárter desde Zaragoza para todo el mes de diciembre incorpora destinos muy navideños e invernales que te harán vivir una experiencia inolvidable. Hay un viaje programado a Laponia para el puente de diciembre y también a Lisboa que se transforma durante todo el mes gracias al evento Wonderland en el Parque Eduardo VII junto a Marqués de Pombal. Tambien hay vuelos a Bruselas, Brujas, Viena, Bratislava y Munich, que está completo desde hace bastantes semanas.